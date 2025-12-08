  2. লাইফস্টাইল

ঘরেই বানিয়ে নিন পুষ্টিকর পিনাট বাটার

০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ঘরেই বানিয়ে নিন পুষ্টিকর পিনাট বাটার
সকালের নাস্তায় দ্রুত তৈরি করা যায় এমন স্বাস্থ্যকর খাবারের তালিকায় পিনাট বাটার বেশ জনপ্রিয়। ব্রেডের সঙ্গে খেতে যেমন দারুণ লাগে, তেমনই এতে আছে প্রচুর পুষ্টিগুণ। দোকান থেকে কিনে আনার ঝামেলা না করে চাইলে এখন খুব সহজেই বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন সুস্বাদু পিনাট বাটার। প্রয়োজন মাত্র কয়েকটি সাধারণ উপকরণ আর কয়েক মিনিট সময়।

ঘরেই বানিয়ে নিন পুষ্টিকর পিনাট বাটার

উপকরণ

  • বাদাম – ২ কাপ
  • মধু – ২ চা চামচ
  • কোকো পাউডার – ২ চা চামচ
  • লবণ – অল্প পরিমাণ

যেভাবে বানাবেন

প্রথমে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে নিন এবং শুকনো প্যানে হালকা ভেজে নিন। ভাজা বাদাম ঠান্ডা হলে এর ওপরের লাল আবরণ হাত দিয়ে ঝেড়ে তুলে ফেলুন। এবার বাদামগুলো ব্লেন্ডারে দিন। সঙ্গে যোগ করুন মধু, কোকো পাউডার ও সামান্য লবণ। ব্লেন্ডার ধীরে ধীরে চালাতে থাকুন। মাঝে মাঝে থামিয়ে পাতলা নেড়ে আবার ব্লেন্ড করুন। বাদাম সম্পূর্ণ মসৃণ পেস্টের মতো না হওয়া পর্যন্ত ব্লেন্ড করতে থাকুন।

ঘরেই বানিয়ে নিন পুষ্টিকর পিনাট বাটার

মসৃণ টেক্সচার পেয়ে গেলে তৈরি হয়ে যাবে ঘরোয়া পিনাট বাটার। পরিষ্কার কাঁচের বয়ামে ভরে ফ্রিজে সংরক্ষণ করুন। চাইলে কয়েকদিন নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারবেন।

