সোনালি ও কমলা গাউনে হারনাজের দৃষ্টিনন্দন লুক

প্রকাশিত: ১২:৪৮ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
মিস ইউনিভার্স ২০২১ হারনাজ সান্ধু, ছবি: সোশ্যাল মিডিয়া থেকে

মিস ইউনিভার্স ২০২১ হারনাজ সান্ধু আবারও প্রমাণ করলেন, মঞ্চে প্রতিযোগী না হয়েও কীভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব। ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত মিস কসমো ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫-এর বিচারক হিসেবে হাজির হয়ে তিনি এমন এক ফ্যাশন স্টেটমেন্ট উপস্থাপন করলেন, যা মুহূর্তের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

এই বছরও টানা দ্বিতীয়বারের মতো বিচারকের আসনে দেখা গেল হারনাজকে। সন্ধ্যার গাউন রাউন্ডে তিনি বেছে নেন একটি সোনালি ও কমলা আভাযুক্ত গাউন, যা শিয়ার ফ্যাব্রিক এবং ঝকঝকে অলংকরণে সমৃদ্ধ।

গাউনটির হাল্টার নেক ডিজাইন এবং গভীর নেকলাইন একসঙ্গে দেয় আধুনিক ও আত্মবিশ্বাসী লুক।

বিশেষভাবে টরসোতে থাকা স্বচ্ছ প্যানেল পোশাকটিকে করে তুলেছে সাহসী, আবার সূক্ষ্ম সিকুইন ও শিয়ার ডিটেইলিং পুরো লুককে দিয়েছে আলো ঝলমলে প্রভাব।

স্লিভলেস কাট এবং ফিগার-হাগিং সিলুয়েট হারনাজের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আরও উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তোলে। প্রতিযোগীদের পাশে দাঁড়িয়েও তিনি আলাদা করে নজরে এসেছেন তার পরিমিত গ্ল্যামার এবং এলিগ্যান্ট উপস্থিতি বিচারকের আসনকেও রেড কার্পেটের সমতুল্য করেছে।

স্টাইলিংয়ের দিক থেকে হারনাজ রেখেছেন নিখুঁত ভারসাম্য। চুল ছিল মাঝখানে পার্ট করে নরম ওয়েভে ব্লোআউট, যা গাউনের সঙ্গে সুসংগতভাবে মিলেছে।

মেকআপে দেখা গেছে ফেদার্ড ব্রাউ, নিখুঁত উইংড আইলাইনার, হালকা ব্লাশ-টিন্টেড গাল এবং গ্লসি ক্যারামেল ব্রাউন লিপ। হালকা ব্রোঞ্জার ও হাইলাইটার তার ত্বকে যোগ করেছে উষ্ণ দীপ্তি, যা সোনালি গাউনের সঙ্গে এক নতুন মাত্রা তৈরি করেছে।

প্রতিযোগীরা তাদের সেরাটা দেখানোর জন্য মঞ্চে থাকলেও, হারনাজ সান্ধু প্রমাণ করলেন সঠিক সাজপোশাক, আত্মবিশ্বাস এবং উপস্থিতির মাধ্যমে বিচারকের আসন থেকেও পুরো শোকে নিজের ছাপ ফেলা সম্ভব।

মিস কসমো ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫-এ হারনাজের এই সোনালি গাউনের মুহূর্ত নিঃসন্দেহে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, যা ফ্যাশন প্রেমীদের মনে দীর্ঘদিন বসবাস করবে।

