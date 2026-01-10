রাতে শুকনো কাশি? জেনে নিন ঘরোয়া প্রতিকার
রাতে শুকনো কাশি হতে পারে খুবই অস্বস্তিকর। সাধারণ সর্দি বা ফ্লুর পর অনেক সময় এটি দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যায়। শ্লেষ্মা বা কফ না থাকলেও গলা জ্বালা করে এবং ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। বাজারের ওষুধ সাময়িক উপশম দিতে পারে, কিন্তু প্রাকৃতিক ও ঘরোয়া পদ্ধতি দীর্ঘমেয়াদি আরাম দেয়। ঘরোয়া কিছু উপাদান যেমন মধু, হলুদ, আদা ও পুদিনা পাতা কাশির তীব্রতা কমাতে এবং গলাকে আরাম দিতে কার্যকর।
মধু
মধু প্রাকৃতিকভাবে কাশি প্রশমিত করতে সাহায্য করে। এতে থাকা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য গলায় আবরণ তৈরি করে, জ্বালা কমায় এবং কাশি থামায়।
আর্কাইভস অফ পেডিয়াট্রিক্স অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট মেডিসিনে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুদের রাতের কাশি কমাতে মধু ডেক্সট্রোমেথরফান ঔষধের চেয়েও বেশি কার্যকর। দিনে এক বা দুই চা চামচ মধু সরাসরি খেতে পারেন বা হালকা গরম পানিতে মিশিয়ে পান করতে পারেন। তবে এক বছরের কম বয়সী শিশুদের মধু দেওয়া উচিত নয়, কারণ এতে বোটুলিজমের ঝুঁকি থাকে।
হলুদ
হলুদে থাকা কারকিউমিন একটি শক্তিশালী যৌগ, যা প্রদাহ হ্রাস, অ্যান্টিভাইরাল এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপকারিতা প্রদান করে। এটি ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি এবং অন্যান্য শ্বাসনালীর সমস্যায় উপকারী। ফ্রন্টিয়ার্স ইন ইমিউনলজিতে প্রকাশিত গবেষণায় কারকিউমিনের শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী ক্ষমতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।
হলুদ থেকে সর্বাধিক উপকার পেতে এক চিমটি গোল মরিচের সঙ্গে মিলিয়ে খেতে পারেন। গরম দুধ, চা বা কমলার রসে এক চা চামচ হলুদ ও সামান্য গোল মরিচ মিশিয়ে নিয়মিত খেলে গলার জ্বালা কমাতে সাহায্য করে।
আদা
আদা স্বাভাবিকভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, জীবাণুনাশক এবং প্রদাহ হ্রাস করে। এটি গলার জ্বালা কমায় এবং কাশির আক্রমণ শিথিল করে। জার্নাল অফ এথনোফার্মাকোলজির গবেষণায় আদার প্রদাহ-বিরোধী এবং কাশি প্রশমিত ক্ষমতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।
আদা চা খুবই কার্যকর। খোসা ছাড়া আদার টুকরা কয়েক মিনিট গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখুন এবং চাইলে মধু যোগ করতে পারেন। এছাড়া কাঁচা আদা চিবিয়ে খেলে দ্রুত উপশম পাওয়া যায়।
পুদিনা পাতা
পুদিনায় থাকা মেন্থল প্রাকৃতিক ডিকনজেস্ট্যান্ট এবং কাশি প্রশমিতকারী। এটি গলার স্নায়ু প্রান্তকে শান্ত করে, কাশির তীব্রতা ও শ্বাসনালীর জ্বালা কমায়। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ মলিকুলার সায়েন্সেস এ পুদিনার বায়ু-উদ্দীপক এবং কাশি প্রশমিত ক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়েছে।
পুদিনা চা ঘুমানোর আগে উপভোগ করলে বিশেষভাবে আরাম দেয়। এছাড়া পুদিনার তেল ব্যবহার করে বাষ্প নিলে বা ডিফিউজারে রেখে শ্বাস গ্রহণ করলে কাশি কমাতে সাহায্য করে।
জেএস/