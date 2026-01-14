লেহেঙ্গায় রাজকীয় আবেশ, জাহ্নবীর সাজে ঐতিহ্যের জৌলুস

লেহেঙ্গায় রাজকীয় আবেশ, জাহ্নবীর সাজে ঐতিহ্যের জৌলুস
রূপালি পর্দার ঝলমলে আলো থেকে শুরু করে বাস্তব জীবনের ফ্যাশন মঞ্চ, সবখানেই নিজের স্টাইল স্টেটমেন্টে বারবার আলোচনায় আসেন জাহ্নবী কাপুর। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। খ্যাতনামা ডিজাইনার অনিতা ডোংরের কাস্টমাইজড লেহেঙ্গায় ধরা দিয়ে জাহ্নবী যেন আবারও প্রমাণ করলেন ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মেলবন্ধনে তিনি কতটা স্বতন্ত্র।
এই সাজের মূল আকর্ষণ ছিল গাঢ় সোনালি কারুকাজ করা স্লিভলেস ব্লাউজ। ভারী অথচ রুচিশীল কাজের মধ্যে কোনো অতিরিক্ততা নেই, বরং রয়েছে পরিমিত আভিজাত্য। এর সঙ্গে জাহ্নবী বেছে নেন সাদা রঙের ঘেরওয়ালা স্কার্ট, যার নিচের অংশ জুড়ে ঝলমলে সোনালি নকশা। সাদা আর সোনালির এই কনট্রাস্ট পুরো লুকটিকে দিয়েছে রাজকীয় আবহ, আবার একই সঙ্গে রেখেছে নরম, উৎসবমুখর অনুভূতি।
লেহেঙ্গার কাট এবং কাজের ধরন দেখে বোঝা যায়, এটি কেবল ফ্যাশনের প্রদর্শনী নয় এর ভেতরে আছে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা। অনিতা ডোংরের ডিজাইনে বরাবরই দেখা যায় দেশীয় কারুশিল্পের ছাপ আর জাহ্নবীর পরনে তা যেন নতুন প্রাণ পেল। আধুনিক সিলুয়েটের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী কাজের এমন সমন্বয় খুব কমই চোখে পড়ে।
গয়নার ক্ষেত্রেও জাহ্নবী রেখেছেন পরিমিতি। কানে ঝুলেছে কুন্দনের দুল, যা লেহেঙ্গার সোনালি কাজের সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়েছে। ভারী নেকলেস এড়িয়ে গিয়ে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন কানের অলঙ্কারকেই, ফলে পুরো লুক হয়েছে হালকা কিন্তু অভিজাত। চুলের সাজেও ছিল উৎসবের আবেশ, লম্বা বেণির খোঁপায় গুঁজে রাখা তাজা ফুল যেন সাজে যোগ করেছে গ্রামবাংলা ও রাজস্থানি সংস্কৃতির ছোঁয়া।
মেকআপেও ছিল স্বাভাবিকতার জয়। উজ্জ্বল পোশাকের সঙ্গে মানানসই নরম টোনের মেকআপ জাহ্নবীর সৌন্দর্যকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। চোখে হালকা শিমার আর ঠোঁটে ন্যুড শেড সব মিলিয়ে নিখুঁত ভারসাম্য।
সবকিছু মিলিয়ে এই লুক শুধু একটি ফ্যাশন মুহূর্ত নয়, বরং উৎসবের সাজে কীভাবে ঐতিহ্যকে আধুনিকভাবে তুলে ধরা যায় তার এক অনন্য উদাহরণ। জাহ্নবী কাপুর আবারও দেখিয়ে দিলেন, স্টাইল মানে কেবল ট্রেন্ড অনুসরণ নয়; বরং নিজের ব্যক্তিত্বকে শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত করে তুলে ধরা।
জেএস/