যেসব কারণ শীতে পানিশূন্যতা বাড়ায়

যেসব কারণ শীতে পানিশূন্যতা বাড়ায়
শীতে অনেকেই ঠিক মতো পানি পান করতে ভুলে যান। ঠান্ডার কারণে শরীর তেমন তৃষ্ণার সংকেত দেয় না, আর ঘামও দ্রুত শুকিয়ে যায়। এর ফলে পানিশূন্যতার (ডিহাইড্রেশনের) ঝুঁকি কম নয়। শীতে পানিশূন্যতা বাড়ার প্রধান কারণগুলো হলো-
তৃষ্ণা কম অনুভূত হয়: ঠান্ডা আবহাওয়ায় শরীর কম তৃষ্ণার সংকেত দেয়। তাই প্রয়োজনের তুলনায় কম পানি পান করা হয়।
ঘাম হলেও টের পাওয়া যায় না: শীতেও হাঁটাচলা বা কাজের সময় শরীর ঘাম ঝরায়, কিন্তু ঠান্ডার কারণে ঘাম দ্রুত শুকিয়ে যায়। ফলে শরীরের পানি ক্ষয় সহজে বোঝা যায় না।
শুষ্ক বাতাস ও ঠান্ডা হাওয়া: শীতকালে বাতাস শুষ্ক থাকে, যা ত্বক ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দেয়।
গরম পোশাক ও হিটার ব্যবহার: অতিরিক্ত গরম কাপড় বা ঘরে হিটার ব্যবহারে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং ঘাম হয়। এটি পানিশূন্যতার ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দেয়।
চা-কফি বেশি খাওয়া হয়: শীতে চা-কফি বেশি খাওয়া হয়। এগুলো মূত্রবর্ধক হওয়ায় শরীর থেকে পানি বের হওয়ার হার বাড়ায়।
সতর্কতা
শীতেও প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করা অত্যন্ত জরুরি। শুধু পানি নয়, স্যুপ, ফল এবং তরল খাবারও পানিশূন্যতা এড়াতে সাহায্য করে।
তথ্যসূত্র: হেলথ লাইন
জেএস/