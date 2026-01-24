  2. লাইফস্টাইল

যেসব কারণ শীতে পানিশূন্যতা বাড়ায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫৪ এএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
যেসব কারণ শীতে পানিশূন্যতা বাড়ায়
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

শীতে অনেকেই ঠিক মতো পানি পান করতে ভুলে যান। ঠান্ডার কারণে শরীর তেমন তৃষ্ণার সংকেত দেয় না, আর ঘামও দ্রুত শুকিয়ে যায়। এর ফলে পানিশূন্যতার (ডিহাইড্রেশনের) ঝুঁকি কম নয়। শীতে পানিশূন্যতা বাড়ার প্রধান কারণগুলো হলো-

তৃষ্ণা কম অনুভূত হয়: ঠান্ডা আবহাওয়ায় শরীর কম তৃষ্ণার সংকেত দেয়। তাই প্রয়োজনের তুলনায় কম পানি পান করা হয়।

ঘাম হলেও টের পাওয়া যায় না: শীতেও হাঁটাচলা বা কাজের সময় শরীর ঘাম ঝরায়, কিন্তু ঠান্ডার কারণে ঘাম দ্রুত শুকিয়ে যায়। ফলে শরীরের পানি ক্ষয় সহজে বোঝা যায় না।

শুষ্ক বাতাস ও ঠান্ডা হাওয়া: শীতকালে বাতাস শুষ্ক থাকে, যা ত্বক ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দেয়।

আরও পড়ুন: 

গরম পোশাক ও হিটার ব্যবহার: অতিরিক্ত গরম কাপড় বা ঘরে হিটার ব্যবহারে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং ঘাম হয়। এটি পানিশূন্যতার ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দেয়।

চা-কফি বেশি খাওয়া হয়: শীতে চা-কফি বেশি খাওয়া হয়। এগুলো মূত্রবর্ধক হওয়ায় শরীর থেকে পানি বের হওয়ার হার বাড়ায়।

সতর্কতা

শীতেও প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করা অত্যন্ত জরুরি। শুধু পানি নয়, স্যুপ, ফল এবং তরল খাবারও পানিশূন্যতা এড়াতে সাহায্য করে।

তথ্যসূত্র: হেলথ লাইন

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

কাঁচা না রান্না, মুলা যেভাবে খেলে বেশি উপকার পাবেন

কাঁচা না রান্না, মুলা যেভাবে খেলে বেশি উপকার পাবেন

মাংস ছাড়াই রাঁধুন রাজকীয় স্বাদের ফুলকপি কিমা

মাংস ছাড়াই রাঁধুন রাজকীয় স্বাদের ফুলকপি কিমা

খালি পেটে বিটরুটের জুস খাওয়ার উপকারিতা

খালি পেটে বিটরুটের জুস খাওয়ার উপকারিতা

স্বাস্থ্যের জন্য এক অসাধারণ মৌসুমি উপহার বরই

স্বাস্থ্যের জন্য এক অসাধারণ মৌসুমি উপহার বরই

সুগার ও হার্টের যত্নে পান করুন তেজপাতার চা

সুগার ও হার্টের যত্নে পান করুন তেজপাতার চা