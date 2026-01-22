কাঁচা না রান্না, মুলা যেভাবে খেলে বেশি উপকার পাবেন
মুলা এমন একটি সবজি, যা কাঁচা ও রান্না দু’ভাবেই খাওয়া যায়। তবে কোন পদ্ধতিতে খাওয়া আপনার জন্য বেশি উপকারী হবে, তা নির্ভর করে আপনার শারীরিক প্রয়োজন এবং হজমক্ষমতার উপর।
সব সবজি ফলের মতো কাঁচা খাওয়ার উপযোগী নয়। কিন্তু কিছু সবজি আছে, যেগুলো রান্নার পাশাপাশি কাঁচাও খাওয়া যায়। গাজর বা টমেটোর মতো মুলাকেও অনেকেই সালাদে কুরিয়ে বা পাতলা করে কেটে খান। আবার অনেকে রান্না করেই খেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। প্রশ্ন হলো রান্না করলে কি মুলোর পুষ্টিগুণ কমে যায়? নাকি কাঁচা খেলেই বেশি উপকার মেলে?
এই বিষয়ে দিল্লির পুষ্টিবিদ শ্রেয়া গোয়েল জানান, মুলা কাঁচা ও রান্না দুটোভাবেই উপকারী। তবে কীভাবে খাবেন, তা নির্ভর করবে দু’টি বিষয়ের উপর। আপনি কেন মুলা খাচ্ছেন এবং আপনার হজমশক্তি কেমন।
কাঁচা মুলা খাওয়ার উপকারিতা
মুলাতে থাকা ভিটামিন সি তাপের প্রভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই কাঁচা অবস্থায় মুলা খেলে এর পুষ্টিগুণ প্রায় পুরোপুরি বজায় থাকে। তেল বা অতিরিক্ত তাপের সংস্পর্শে না আসায় এনজাইমগুলোও অক্ষত থাকে, যা শরীর থেকে ক্ষতিকর টক্সিন বের করতে সাহায্য করে। এ ছাড়া কাঁচা মুলায় পানির পরিমাণ বেশি থাকায় এটি দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখতে পারে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক।
রান্না করে মুলা খাওয়ার উপকারিতা
কাঁচা মুলা খেলে অনেকের গ্যাস, পেটফাঁপা বা অস্বস্তির সমস্যা দেখা দেয়। এমন হলে মুলা রান্না করে খাওয়াই ভালো। রান্নার সময় মুলার ফাইবার কিছুটা নরম হয়ে যায় এবং ঝাঁঝালো ভাব কমে আসে, ফলে হজম সহজ হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, ভাপানো বা হালকা রান্না করা মুলায় থাকা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট শরীর তুলনামূলক সহজে গ্রহণ করতে পারে।
আরও পড়ুন:
- ওজন কমাতে জুড়ি নেই করলার রসের
- খোসাসহ আমন্ডেই মিলবে আসল সুফল
- শীতেও শসা খাওয়া নিরাপদ, জানুন সঠিক নিয়ম
- রক্তে শর্করা ও ব্যথা নিয়ন্ত্রণে ধনিয়া পাতার জাদু
আপনার জন্য কোনটি উপযুক্ত?
লিভারের সমস্যা থাকলে: খাবারের আগে সালাদে কাঁচা মুলা কুচি করে দিতে পারেন বা মুলার রস পান করতে পারেন।
গ্যাস বা হজমের সমস্যা হলে: মুলা হালকা ভাপিয়ে নিয়ে পানি ফেলে দিয়ে তারপর রান্না করে খান।
ত্বকের উজ্জ্বলতার জন্য: মুলা পাতলা করে কেটে সামান্য লবণ ও লেবুর রস দিয়ে কাঁচা খেতে পারেন।
থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে: কাঁচার বদলে রান্না করা মুলাই বেশি নিরাপদ, কারণ কাঁচা মুলা থাইরয়েড হরমোনের কার্যক্রমে সামান্য প্রভাব ফেলতে পারে।
মুলাশাক ফেলে দেবেন না: অনেকেই জানেন না, মুলার তুলনায় এর শাকে পুষ্টিগুণ বেশি। তাই শাক ভাজি বা অন্যভাবে রান্না করে খাওয়াই সবচেয়ে ভালো।
সব মিলিয়ে বলা যায়, মুলা কীভাবে খাবেন তা ঠিক করুন নিজের শরীরের চাহিদা বুঝে। কাঁচা হোক বা রান্না, সঠিকভাবে খেলে মুলাই হতে পারে দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার একটি উপকারী উপাদান।
জেএস/