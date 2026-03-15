ভ্রমণে দীর্ঘমেয়াদি রোগীদের যেসব নিয়ম মানা জরুরি

ভ্রমণে দীর্ঘমেয়াদি রোগীদের যেসব নিয়ম মানা জরুরি
ভ্রমণ মানেই নতুন জায়গা দেখা, নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন এবং দৈনন্দিন ব্যস্ততা থেকে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া। তবে যাদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, হাঁপানি বা অন্য কোনো দীর্ঘমেয়াদি রোগ রয়েছে, তাদের জন্য ভ্রমণের সময় কিছু বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নিয়ম না মানলে হঠাৎ অসুস্থতা দেখা দিতে পারে এবং পুরো ভ্রমণের আনন্দ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
ভ্রমণে দীর্ঘমেয়াদি রোগীদের যেসব জিনিস অবশ্যই মাথায় রাখা উচিত সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন বাগেরহাট ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সহকারী রেজিস্ট্রার ডা. সাকিয়া হক।
ভ্রমণের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ভ্রমণে যাওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। কারণ রোগের ধরন অনুযায়ী কিছু অতিরিক্ত প্রস্তুতির প্রয়োজন হতে পারে। অনেক সময় ভ্রমণের পরিবেশ, আবহাওয়া বা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের কারণে শরীরের ওপর প্রভাব পড়ে। তাই আগে থেকেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব।
নিয়মিত ওষুধ সঙ্গে রাখুন
দীর্ঘমেয়াদি রোগীদের জন্য নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভ্রমণে বের হওয়ার সময় প্রয়োজনীয় ওষুধ অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে। ভ্রমণের সময় যতদিন বাইরে থাকবেন, তার চেয়ে কিছু বেশি পরিমাণ ওষুধ সঙ্গে রাখা ভালো। এতে করে কোনো কারণে যাত্রা দীর্ঘ হলে ওষুধের ঘাটতি হবে না। এ ছাড়া ওষুধগুলো একটি আলাদা ব্যাগে রাখলে প্রয়োজনের সময় সহজে পাওয়া যায়।
খাবার ও পানীয়ের বিষয়ে সতর্ক থাকুন
ভ্রমণের সময় অনেকেই নতুন নতুন খাবার খেতে পছন্দ করেন। তবে দীর্ঘমেয়াদি রোগীদের ক্ষেত্রে খাবারের বিষয়ে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের অতিরিক্ত মিষ্টি, লবণ বা তেলযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। সম্ভব হলে ঘরোয়া বা স্বাস্থ্যকর খাবার বেছে নেওয়া ভালো। পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানি পান করাও জরুরি।
পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন
ভ্রমণের সময় অনেকেই দীর্ঘ সময় হাঁটাহাঁটি বা ঘোরাঘুরি করেন। এতে শরীরে ক্লান্তি দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে যাদের দীর্ঘমেয়াদি রোগ রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে। ভ্রমণের সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম না করে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেওয়া উচিত। এতে শরীরের ওপর চাপ কম পড়ে এবং অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকিও কমে।
আরও পড়ুন:
- ভ্রমণের সময় যেসব ওষুধ সঙ্গে রাখা উচিত
- পা ব্যথা, মাথা ঘোরা বা অতিরিক্ত ক্লান্তি হলে কী করণীয়?
- ঈদ প্রস্তুতিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় চিকিৎসকের বিশেষ পরামর্শ
প্রেসক্রিপশন সঙ্গে রাখুন
দীর্ঘমেয়াদি রোগীদের জন্য চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন বা চিকিৎসা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি সঙ্গে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জরুরি পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের জন্য এসব তথ্য জানা প্রয়োজন হতে পারে। তাই প্রেসক্রিপশনের কপি বা প্রয়োজনীয় রিপোর্ট সঙ্গে রাখলে দ্রুত চিকিৎসা পাওয়া সহজ হয়।
হঠাৎ অসুস্থ হলে দ্রুত ব্যবস্থা নিন
ভ্রমণের সময় যদি হঠাৎ শ্বাসকষ্ট, বুক ব্যথা, মাথা ঘোরা বা অস্বাভাবিক দুর্বলতা দেখা দেয়, তাহলে দেরি না করে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। অনেক সময় মানুষ ভ্রমণের আনন্দ নষ্ট হওয়ার ভয়ে অসুস্থতাকে গুরুত্ব দেন না। কিন্তু এতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে।
সবশেষে ডা. সাকিয়া হক বলেন, ভ্রমণ মানুষের মানসিক প্রশান্তি ও আনন্দের অন্যতম উৎস। তবে দীর্ঘমেয়াদি রোগীদের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভ্রমণের আগে সঠিক প্রস্তুতি নেওয়া, নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ, স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করলে দীর্ঘমেয়াদি রোগ থাকলেও নিরাপদ ও আনন্দময় ভ্রমণ উপভোগ করা সম্ভব। তাই ভ্রমণে বের হওয়ার আগে নিজের স্বাস্থ্যের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা করা জরুরি। এতে করে অসুস্থতার ঝুঁকি কমবে এবং ভ্রমণের আনন্দও থাকবে অটুট।
