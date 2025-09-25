  2. সাহিত্য

চরণচারী

এ কে সরকার শাওন
এ কে সরকার শাওন এ কে সরকার শাওন , কবি
প্রকাশিত: ১২:৫৮ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চরণচারী

মানুষ বয়ে চলে বায়ুর মতো
কখনো ক্ষণিক থামে!
আবার চলে কলকলিয়ে
পূর্ণ নব উদ্যমে!

মেঘের মতো পাখির মতো
মনটা উড়ে চলে,
যার গতি বিদ্যুতের অতি
বজ্রের ভেল্কি খেলে!

আজ এখানে কাল সেখানে
পরশু অন্য কোথা!
মন পবনের পানসি ছোটে
হৃদয়ে নিয়ে ব্যথা!

মেরুতে-মরুতে দুর্বার গতিতে
মেদিনী কাঁপিয়ে চলে;
উদ্যত উন্মুক্ত তরবারি সম্মুখে
কে আছে কথা বলে?

আলো-আঁধারে সাত সাগরে
গতির নেই ব্যত্যয়!
কীসের আশে কী উদ্দেশ্যে
কীইবা তার প্রত্যয়?

মানুষ মিলায় দিগন্ত রেখায়
মৃত্যুর দুয়ার অবধি।
জ্বালানি ফুরায় গন্তব্য না ফুরায়
অনন্ত যাত্রা নিরবধি!

চরণচিহ্ন ফেলতে ফেলতে
মানুষ চলে বহুদূর!
স্মৃতিকণাগুলো হাসায়-কাঁদায়
আনন্দ, বেদনা-বিধুর!

শেষে অবশেষে কর্মই হাসে
থাকে মানবতার রেশ।
অর্থ, দম্ভ ক্ষণিকের আলো—
নিমিষেই হয় শেষ!

এসইউ/জিকেএস

