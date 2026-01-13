  2. সাহিত্য

‘ভ্রূণফুল’ কাব্যগ্রন্থের জন্য শব্দকথা পুরস্কার পেলেন মুন্নি

প্রকাশিত: ০১:৫০ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
‘ভ্রূণফুল’ কাব্যগ্রন্থের জন্য শব্দকথা পুরস্কার পেলেন মুন্নি
‘ভ্রূণফুল’ কাব্যগ্রন্থের জন্য ‘শব্দকথা সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫’ পেলেন কবি ও কথাসাহিত্যিক নুরুন্নাহার মুন্নি। ১০ জানুয়ারি হবিগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমিতে তার হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের।

শব্দকথা প্রকাশনের আয়োজনে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লেখক, প্রকাশক ও সম্পাদক মনসুর আহমেদ। বিশেষ অতিথি ও আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে হবিগঞ্জের শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিকরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় অতিথিরা নুরুন্নাহার মুন্নির হাতে পুরস্কার হিসেবে উত্তরীয়, সম্মাননা স্মারক ও সনদপত্র তুলে দেন।

নুরুন্নাহার মুন্নির জন্ম ১৯৮৩ সালে চাঁদপুরে। তিনি প্রাণিবিদ্যায় সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষকতা পেশার পাশাপাশি তিনি লেখালেখি ও সাংগঠনিক চর্চায় সক্রিয়। কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখে থাকেন। তিনি সাহিত্য একাডেমি চাঁদপুরের নির্বাহী সদস্য এবং চর্যাপদ সাহিত্য একাডেমির প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি হিসেবে পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন করেন।

তার প্রকাশিত গ্রন্থ: আধখোলা জানালার আলাপ (কাব্যগ্রন্থ), কেউ থাকে অন্ধকারে (কাব্যগ্রন্থ), গণতন্ত্রে পুরুষতন্ত্র (গল্পগ্রন্থ) এবং ভ্রূণফুল (কাব্যগ্রন্থ)। পাশাপাশি তিনি লিটল ম্যাগাজিন ‘আখ্যান’ সম্পাদনা করছেন।

লেখালেখির স্বীকৃতিস্বরূপ ময়মনসিংহ লোক সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫, সমতটের কাগজ গুণীজন সম্মাননা ২০২১, ফ্রেন্ডস অব হিউম্যানিটি অ্যাওয়ার্ড ২০২২, মুন্সিগঞ্জ সাহিত্য পরিষদ সম্মাননা ২০২৩-সহ একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন।

