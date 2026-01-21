চন্দ্রা ও কায়সারের ‌‘নৈঃশব্দ্য ও গোধূলির গান’

চন্দ্রা ও কায়সারের ‘নৈঃশব্দ্য ও গোধূলির গান’
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস-বিপার আয়োজনে ‘নৈঃশব্দ্য ও গোধূলির গান’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে দক্ষিণ এশীয় ধ্রুপদী শিল্পচর্চা ও মঞ্চায়নে নতুন মাত্রা সংযোজন হয়েছে বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন উপস্থিত দর্শকেরা। ১৬ জানুয়ারি নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউয়ের একটি আর্টস সেন্টারে এ আয়োজন করা হয়।
যুক্তরাজ্য থেকে আগত সৌধ পরিচালক কবি টিএম আহমেদ কায়সার ও শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী বিদুষী চন্দ্রা চক্রবর্তী অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন। বিপার নিয়মিত আয়োজন জলসা সিরিজের অংশ হিসেবে তা মঞ্চায়িত হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গল্পকার কুলদা রায়, গণিত শিক্ষক ও সংস্কৃতিকর্মী শঙ্কর সরকার, সাবেক সেনা কর্মকর্তা শোয়েব মজুমদার, বিপার অন্যতম সংগঠক ও সংগীত শিক্ষক সেলিমা আশরাফ। সোহানি ইসলামের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিলোফার জাহান।
সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মী ও আলোকচিত্রী মিনহাজ আহমেদ। গানের ফাঁকে কবি জসীম উদ্দীন, সুফিয়া কামাল ও চণ্ডীদাসের কবিতা পাঠ করেন তাহারিনা পারভীন প্রীতি। অনুষ্ঠানে তবলা সঙ্গত করেন পিনাক পাণি গোস্বামী, কী-বোর্ডে ছিলেন রিপন মিয়া। শব্দ প্রক্ষেপণ ও নিয়ন্ত্রণে ছিলেন সুমন সিংহ।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক কবি ও অধ্যাপক শামীম রেজা বলেন, ‘নিউ ইয়র্কে এসে এই প্রথম এমন জাদু ছড়ানো অনুষ্ঠান দেখতে পেলাম। এ জন্য বিপাকে প্রাণঢালা অভিনন্দন! এ অনুষ্ঠান একদিকে যেমন খুব সেরিব্রাল; অন্যদিকে আদ্যোপান্ত উপভোগ্য।’
