  2. সাহিত্য

চন্দ্রা ও কায়সারের ‌‘নৈঃশব্দ্য ও গোধূলির গান’

সাহিত্য ডেস্ক
সাহিত্য ডেস্ক সাহিত্য ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৫৯ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
চন্দ্রা ও কায়সারের ‌‘নৈঃশব্দ্য ও গোধূলির গান’
নৈঃশব্দ্য ও গোধূলির গান, ছবি: মিনহাজ আহমেদ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস-বিপার আয়োজনে ‘নৈঃশব্দ্য ও গোধূলির গান’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে দক্ষিণ এশীয় ধ্রুপদী শিল্পচর্চা ও মঞ্চায়নে নতুন মাত্রা সংযোজন হয়েছে বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন উপস্থিত দর্শকেরা। ১৬ জানুয়ারি নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউয়ের একটি আর্টস সেন্টারে এ আয়োজন করা হয়।

যুক্তরাজ্য থেকে আগত সৌধ পরিচালক কবি টিএম আহমেদ কায়সার ও শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী বিদুষী চন্দ্রা চক্রবর্তী অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন। বিপার নিয়মিত আয়োজন জলসা সিরিজের অংশ হিসেবে তা মঞ্চায়িত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গল্পকার কুলদা রায়, গণিত শিক্ষক ও সংস্কৃতিকর্মী শঙ্কর সরকার, সাবেক সেনা কর্মকর্তা শোয়েব মজুমদার, বিপার অন্যতম সংগঠক ও সংগীত শিক্ষক সেলিমা আশরাফ। সোহানি ইসলামের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিলোফার জাহান।

আরও পড়ুন
মীর মশাররফ হোসেন সম্মাননা পেলেন কবি আমিরুল বাসার 
নওগাঁয় অনুষ্ঠিত হলো সাহিত্যের হাঁসালু উৎসব 

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মী ও আলোকচিত্রী মিনহাজ আহমেদ। গানের ফাঁকে কবি জসীম উদ্‌দীন, সুফিয়া কামাল ও চণ্ডীদাসের কবিতা পাঠ করেন তাহারিনা পারভীন প্রীতি। অনুষ্ঠানে তবলা সঙ্গত করেন পিনাক পাণি গোস্বামী, কী-বোর্ডে ছিলেন রিপন মিয়া। শব্দ প্রক্ষেপণ ও নিয়ন্ত্রণে ছিলেন সুমন সিংহ।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক কবি ও অধ্যাপক শামীম রেজা বলেন, ‘নিউ ইয়র্কে এসে এই প্রথম এমন জাদু ছড়ানো অনুষ্ঠান দেখতে পেলাম। এ জন্য বিপাকে প্রাণঢালা অভিনন্দন! এ অনুষ্ঠান একদিকে যেমন খুব সেরিব্রাল; অন্যদিকে আদ্যোপান্ত উপভোগ্য।’

এসইউ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

কবি রফিক আজাদ স্মৃতি পুরস্কার পেলেন ময়ুখ চৌধুরী ও ওবায়েদ আকাশ

কবি রফিক আজাদ স্মৃতি পুরস্কার পেলেন ময়ুখ চৌধুরী ও ওবায়েদ আকাশ

ক্রিয়েটিভ আর্টস পুরস্কার পেলেন কথাশিল্পী হাসান জাহিদ

ক্রিয়েটিভ আর্টস পুরস্কার পেলেন কথাশিল্পী হাসান জাহিদ

‘ভ্রূণফুল’ কাব্যগ্রন্থের জন্য শব্দকথা পুরস্কার পেলেন মুন্নি

‘ভ্রূণফুল’ কাব্যগ্রন্থের জন্য শব্দকথা পুরস্কার পেলেন মুন্নি