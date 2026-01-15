  2. সাহিত্য

কবি রফিক আজাদ স্মৃতি পুরস্কার পেলেন ময়ুখ চৌধুরী ও ওবায়েদ আকাশ

সাহিত্য ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:২৪ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
ছবি: সংগৃহীত

ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে ১৪ জানুয়ারি সন্ধ্যায় কবি রফিক আজাদ স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়। সমসাময়িক বাংলা কবিতার ব্যতিক্রমী ও গুরুত্বপূর্ণ দুই কবি-সম্পাদককে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

২০২৫ সালের জন্য কবি ও গবেষক ময়ুখ চৌধুরী এবং ২০২৬ সালের জন্য সম্পাদক ও কবি ওবায়েদ আকাশ এ পুরস্কার গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষাবিদ ও রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন।

প্রত্যেককে একটি করে ক্রেস্ট, পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যমানের চেক এবং উত্তরীয় পরিয়ে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ময়ুখ চৌধুরীর নামে শংসাবচন পাঠ করেন কবি আব্দুর রব এবং ওবায়েদ আকাশের নামে শংসাবচন পড়ে শোনান কবি সাবেরা তাবাসসুম।

দুজনের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন প্রধান অতিথি অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন। সম্মাননা সনদ তুলে দেন রফিক আজাদের স্ত্রী কবি দিলার হাফিজ। ছেলে অব্যয় আজাদ ও অভিন্ন আজাদ তুলে দেন পুরস্কারের অর্থমূল্য।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রফিক আজাদ স্মৃতি পর্ষদের সভাপতি কবি ফারুক মাহমুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন কবি জরিনা আখতার। সঞ্চালনা করেন কবি সাকিরা পারভীন। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন রফিক আজাদের ছেলে অব্যয় আজাদ।

কবি রফিক আজাদের কবিতার মূল্যায়ন করে প্রবন্ধ পাঠ করেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রফিক আজাদ গবেষক গোলাম রব্বানী।

