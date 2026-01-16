ক্রিয়েটিভ আর্টস পুরস্কার পেলেন কথাশিল্পী হাসান জাহিদ

ক্রিয়েটিভ আর্টস পুরস্কার পেলেন কথাশিল্পী হাসান জাহিদ
‘ভাইরাস অর্নিথোকেইরাস’ উপন্যাসের জন্য দ্য ইন্টারন্যাশনাল ক্রিয়েটিভ আর্টস পুরস্কার ও আইসিএএলডিআরসির ফেলোশিপ পেলেন কথাশিল্পী হাসান জাহিদ। ১৪ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ঢাবির আরসি মজুমদার অডিটোরিয়ামে এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঢাবির লিংগুইস্টিকস ইউনিট।
হাসান জাহিদের উপন্যাসটি ২০২৪ সালের অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশ করে অক্ষরবৃত্ত প্রকাশন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. নসর ইউ আহমেদ ও কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ভাইস চেয়ারম্যান চৌধুরী জাফরুল্লাহ শরাফত।
বক্তব্য রাখেন চায়নিজ ল্যাংগুয়েজ ফ্যাকাল্টি মিজ লিউ ওয়েনলি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইসিএএলডিআরসির সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর লুৎফর রহমান জয়। সভাপতিত্ব করেন ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর জেনারেল প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান।
সমাজের সর্বস্তরে সৃষ্টিশীল কাজে বিশেষ অবদানের জন্য এ পুরস্কার দেওয়া হয়। সাহিত্য, ভাষা, সংগীত, শিল্পকলা, সমাজসেবা প্রভৃতি ছাড়াও আছে কৃষিকাজে সৃষ্টিশীলতার পুরস্কার। কথাশিল্পী হাসান জাহিদ কানাডায় বসবাস করছেন।
