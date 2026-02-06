গ্রন্থাগার দিবসে আলোচনা ও কবিতা আবৃত্তি
জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন করেছে প্যাপিরাস পাঠাগার। ৫ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৫টায় চাঁদপুর শহরে পাঠাগার কার্যালয়ে আলোচনা সভা, কবিতা আবৃত্তি ও পুরস্কার দেওয়ার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়।
পাঠাগারের সভাপতি অ্যাডভোকেট রফিকুজ্জামান রণির সভাপতিত্বে প্রধান পরিচালক মিজানুর রহমান স্বপনের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন খেলাঘরের সিনিয়র সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর কবির কাঞ্চন, পাঠাগারের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট মাহমুদ হাসান কবির, দিলীপ ঘোষ, উপ-সভাপতি ফেরারী প্রিন্স, নির্বাহী সদস্য নাজমুল ইসলাম, চর্যাপদ সাহিত্য একাডেমির নিয়ন্ত্রণ পরিষদের চেয়ারম্যান আসাদুল্লা কাহাফ, আবদুর রব ফাউন্ডেশনের সদস্য সচিব জাহেদুর রব জাহেদ, ভাসানী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংঘের কর্ণধার সাইফুল খান রাজীব ও সাহিত্যানুরাগী আকবর হোসেন লিটন, ঝর্না আক্তার, তানজিনা আক্তার মেরী ও লিজা ইসলাম।
অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন আমির হোসেন বাপ্পি, আরিয়ানা হক, আসাদুল্লা কাহাফ, মিজানুর রহমান স্বপন ও সাইফুল খান রাজীব।
পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডভোকেট রফিকুজ্জামান রণি বলেন, ‘বই পাঠের মধ্য দিয়ে একটি জাতি শক্তিশালী হয়। বই পাঠের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গ্রন্থাগার। দিবসটি পালন করতে পেরে আমরা গৌরব বোধ করছি।’
