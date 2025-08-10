  2. গণমাধ্যম

সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও হত্যার ঘটনায় ডিআরইউয়ের উদ্বেগ

প্রকাশিত: ১০:২৯ এএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি- ডিআরইউ

পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে একের পর এক সাংবাদিকের ওপর হামলা ও হত্যার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)। একই সঙ্গে সাংবাদিক সাগর-রুনিসহ সব হত্যার বিচারে অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠনের দাবি জানানো হয়েছে।

শনিবার (৯ আগস্ট) এক বিবৃতিতে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে সভাপতি আবু সালেহ আকন ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল বলেন, ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পর পরিবেশ উন্নতির আশা সৃষ্টি হলেও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা অনিশ্চিতই রয়ে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলা, মিথ্যা মামলা, নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। গাজীপুরে স্থানীয় সাংবাদিক মো. আসাদুজ্জামান তুহিনকে ৭ আগস্ট রাতে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনা শুধু একজন সাংবাদিককে হত্যা নয়, এটি মুক্ত সাংবাদিকতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর নগ্ন আঘাত। বিচারহীনতা ও নিরাপত্তাহীনতা এই সহিংসতার বড় কারণ।

তারা বলেন, এর আগেও সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনিকে হত্যা করা হয়। সেই বিচার আজও হয়নি। অপরাধীরা শাস্তি না পাওয়ায় এবং সাংবাদিকদের পর্যাপ্ত সুরক্ষা না থাকায় হামলার ঘটনা বার বার ঘটছে। এতে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। পাশাপাশি গণতন্ত্র ও মানবাধিকারও সংকটের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

সাংবাদিকদের হুমকি, হামলা ও হত্যার দ্রুত বিচারে অবিলম্বে পৃথক বিচার বিভাগীয় কশিন গঠন করতে সরকারের কাছে দাবি জানান ডিআরইউ নেতারা।

