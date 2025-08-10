চার মাস বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থেকেও বেতন তুলছেন শিক্ষক
নাটোরের লালপুরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে দীর্ঘ প্রায় ৪ মাস কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকেও নিয়মিত বেতনভাতা উত্তলনের অভিযোগ উঠেছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, উপজেলার দুড়দুড়িয়া ইউনিয়নের দুড়দুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের মাধ্যমিক শাখার ধর্মীয় শিক্ষক উত্তম কুমার মন্ডল চলতি বছরের ১০ এপ্রিল থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থেকেও ইএফটির (ইলেকট্রনিক ফান্ড টান্সফার) মাধ্যমে তিনি নিয়মিত বেতনভাতা তুলছেন।
স্কুলের হাজিরা খাতা খুলে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের (হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা) শিক্ষক উত্তম কুমার মন্ডল চার মাস ধরে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেননি, অনুপস্থিত লেখা রয়েছে। কোনো রকম ছুটি ছাড়াই তিনি মাসের পর মাস স্কুলে অনুপস্থিত রয়েছেন বলেও জানা গেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উত্তম কুমার মন্ডল গত (১৯ মার্চ ২০২৫) বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় কুমার কর্মকারের ওপর হামলা মামলার প্রধান আসামি। এছাড়া ২০ মে ২০২৫ উপজেলার গোসাই আশ্রমে আম পাড়াকে কেন্দ্র করে গুলিবর্ষণ মামলার ২ নম্বর আসামি হওয়ায় বর্তমানে তিনি পলাতক রয়েছেন।
দীর্ঘদিন স্কুলে অনুপস্থিতির বিষয়ে উত্তম কুমার মন্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ। ছুটি নিয়েছেন কি না জানতে চাইলে তিনি কোনো উত্তর দিতে পারেননি।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে দুড়দুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল জাব্বার জানান, উত্তম কুমার দীর্ঘদিন যাবত প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত এবং তাকে দেওয়া তিন দফায় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব না পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানের পর্যালোচনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ওয়াজেদ আলী মৃধা বলেন, ইএফটির মাধ্যমে বেতন বন্ধ করার অপশন এখনো চালু হয়নি। তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
রেজাউল করিম রেজা/এফএ/এমএস