সদস্যদের জন্য ভিসা প্রসেসিং সেন্টার চালু করেছে ডিআরইউ
সদস্যদের জন্য ভিসা কার্যক্রম সেবা সহজ করতে একটি নিজস্ব ভিসা প্রসেসিং সেন্টার চালু করেছে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ডিআরইউ ভবনের ২য় তলায় এ সেন্টারটি উদ্বোধন হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ও বিশ্বব্যাংকের সাবেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ড. জিয়াউদ্দিন হায়দার।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিআরইউ’র সাবেক সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন বাদশা। ডিআরইউ সভাপতি আবু সালেহ আকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল।
জিয়াউদ্দিন হায়দার বলেন, আমাদের প্রত্যাশা এ দেশে সব সাংবাদিকের জীবনমানের উন্নয়ন হবে। বাংলাদেশে একটি বিশ্বমানের প্রেস ইনস্টিটিউট হবে, যেখান থেকে সাংবাদিকরা প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবেন।
তিনি বলেন, সাউথ এশিয়ান সাংবাদিকদের একটা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক দরকার। এ এলাকায় কিছু সংগঠন থাকলেও সেটা শক্তিশালী নয়। এটার জন্য কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি বাংলাদেশি সাংবাদিকদের।
সাখাওয়াত হোসেন বাদশা বলেন, ভিসা নিয়ে জটিলতা ও প্রতারণা এড়াতেই সাংবাদিকদের জন্য এ ভিসা কার্যক্রম। এটি খুব দরকার ছিল। কারণ অনেক ক্ষেত্রে ভুলের কারণে সাংবাদিকদের ভিসা বাতিল হয়। তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশ নিতে পারেন না।
সাংবাদিকদের এ ভিসা কার্যক্রমে সেবা দেবে ট্রাভেল ডাইভার্সিটি নামের একটি প্রতিষ্ঠান।
