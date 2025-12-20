ইউক্রেনের ওডেসা বন্দরের কাছে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

ইউক্রেনের ওডেসা বন্দরের কাছে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
ইউক্রেনের ওডেসা বন্দরের কাছে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। ইউক্রেনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শুক্রবার গভীর রাতে ওডেসার আশেপাশের বন্দর অবকাঠামোতে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সাতজন নিহত এবং ১৫ জন আহত হয়েছেন। খবর রয়টার্সের।
টেলিগ্রামে এক পোস্টে দেশটির উপ-প্রধানমন্ত্রী ওলেক্সি কুলেবা লিখেছেন, সন্ধ্যায় রাশিয়া ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ওডেসা অঞ্চলের বন্দর অবকাঠামোতে হামলা চালিয়েছে।
কুলেবা এবং ওডেসার আঞ্চলিক গভর্নর ওলেহ কিপার বলেছেন, প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে সাতজন নিহত এবং ১৫ জন আহত হয়েছেন।
বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত একটি সূত্র জানিয়েছে, পিভডেনিতে ওই হামলা চালানো হয়েছে যা, এই অঞ্চলের তিনটি বন্দরের মধ্যে একটি।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মস্কো তার প্রতিবেশী দেশটিতে আক্রমণ করার পর থেকে প্রায়ই রাশিয়ার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে আসছে ইউক্রেনীয় শস্য এবং অন্যান্য রপ্তানির কেন্দ্রবিন্দু ওডেসা।
সাম্প্রতিক সময়ে হামলার তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রায়ই দীর্ঘ সময় ধরে এবং ব্যাপক হারে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে।
বৃহস্পতিবারের এক হামলায় ওডেসার দক্ষিণ-পশ্চিমের একটি সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে শহর এবং রেনির ড্যানিউব নদী বন্দরের মধ্যে একটি প্রধান পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং মলদোভা ও রোমানিয়ার সীমান্ত ক্রসিং জটিল হয়ে পড়েছে।
প্রধানমন্ত্রী ইউলিয়া স্বেরিডেনকো টেলিগ্রামে লিখেছেন, স্থানীয় বাসিন্দা এবং ব্যবসায়িক যানবাহনের জন্য সড়ক ও রেলপথে মসৃণ ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সরকার।
টিটিএন