প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ড পুনর্গঠন

প্রকাশিত: ০২:১০ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ড পুনর্গঠন

প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে। পুনর্গঠিত বোর্ডে চেয়ারম্যান নিয়োগ পেয়েছেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি এ কে এম আব্দুল হাকিম।

সম্প্রতি বোর্ড পুনর্গঠন করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

‘দ্য প্রিন্টিং প্রেসেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লারেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩’ অনুযায়ী প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়।

পুনর্গঠিত বোর্ডে সদস্য হিসেবে রয়েছেন- বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সদস্য ও ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) কাজী জিয়াউল বাসেত।

