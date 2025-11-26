  2. গণমাধ্যম

ডিআরইউ লেখক সম্মাননা পেলেন মনিরুজ্জামান উজ্জ্বলসহ ৩৪ সদস্য

প্রকাশিত: ০৭:১৬ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
ডিআরইউ লেখক সম্মাননা গ্রহণ করছেন জাগো নিউজের প্ল্যানিং এডিটর মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

৩৪ জন লেখক সদস্যকে সম্মাননা দিয়েছে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)। তাদের মধ্যে রয়েছেন জাগো নিউজের প্ল্যানিং এডিটর মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) ডিআরইউয়ের শফিকুল কবির মিলনায়তনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে সম্মাননাপ্রাপ্তদের হাতে ক্রেস্ট, সনদ ও সম্মানী তুলে দেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

ডিআরইউ সভাপতি আবু সালেহ আকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাইনুল আহসান সোহেল এবং প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মিজান চৌধুরী। সম্মাননা প্রদান উপলক্ষে ৩৪ জন লেখক সদস্যকে উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়া হয়।

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল তার ভ্রমণবিষয়ক গ্রন্থ ‘ভ্রমণ কাহিনী’র জন্য এ বছরের ডিআরইউ লেখক সম্মাননা অর্জন করেন। এর আগে গত বছর তার রচিত ‘যাপিত জীবনের গল্প’ বইয়ের জন্যও তিনি ডিআরইউ থেকে সম্মাননা পেয়েছিলেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক নাদিয়া শারমিন, নারী বিষয়ক সম্পাদক রোজিনা রোজী, ক্রীড়া সম্পাদক মো. মজিবুর রহমান, কার্যনির্বাহী সদস্য আমিনুল হক ভূঁইয়া ও সুমন চৌধুরী।

পুরস্কারপ্রাপ্ত অন্যরা হলেন- কথাসাহিত্য (গল্প/উপন্যাস): রকিবুল ইসলাম মুকুল, আমিরুল মোমেনীন মানিক, জহিরুল ইসলাম, ফারুক খান, জামশেদ নাজিম, মুজতাহিদ ফারুকী ও ইন্দ্রজিৎ সরকার। কাব্য (কবিতা/ছড়া): হাসান হাফিজ, মুহম্মদ আবদুল বাতেন, সালাম ফারুক, আতিকা রহমান ও এম মামুন হোসেন।

মননশীল (প্রবন্ধ ও গবেষণা): আসিফ হাসান, হেলিমুল আলম, আবু আলী, তরুণ সরকার, মুহম্মদ নূরে আলম, আবু সুফিয়ান, মাইদুর রহমান রুবেল, মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল, মেহেদী হাসান ডালিম, মেসবাহ শিমুল, প্রণব মজুমদার, ইবরাহীম খলিল, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মানিক মুনতাসির, শামসুজ্জামান শামস, আহম্মদ ফয়েজ ও রফিকুল ইসলাম রতন।

