মা হারালেন জাগো নিউজের আবু সাঈদ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৪৮ এএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
জাগো নিউজের ওয়েব এডিটর আবু সাঈদের মা মোছা. রেহেনা বেগম মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তার বয়স হয়েছিল ৫০ বছর।

তার বাড়ি যশোরের মণিরামপুর উপজেলার দেবিদাসপুর গ্রামে। তিনি অনেকদিন ধরে শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন।

আবু সাঈদের মায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছে জাগো নিউজ পরিবার। জাগো নিউজের সম্পাদক কে. এম. জিয়াউল হক মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

এর আগে চলতি বছরের ১৩ এপ্রিল আবু সাঈদের বাবা মো. আব্দুর রাজ্জাক (৫৬) মারা যান

