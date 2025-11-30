এআই প্রশিক্ষণ নিলেন প্রযুক্তি বিটের সাংবাদিকেরা
বার্তাকক্ষে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার এখন প্রয়োজনীয় বাস্তবতা। কন্টেন্ট তৈরি থেকে ডেটা বিশ্লেষণ, তথ্য যাচাই, ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন সবখানে সাংবাদিকদের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে এআই। এসব কাজে দক্ষতা বাড়ানো ও সময় বাঁচানোর পাশাপাশি এই প্রযুক্তিকে দায়িত্বশীল ও কার্যকরভাবে ব্যবহারের উপায় জানতে তথ্যপ্রযুক্তি বিটের সাংবাদিকদের একাংশের জন্য আয়োজন করা হয় কর্মশালা।
গত ২৯ নভেম্বর শনিবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে বিসিএস ইনোভেশন সেন্টারে অর্ধবেলার এ কর্মশালার আয়োজন করে বাংলাদেশ আইসিটি জার্নালিস্ট ফোরাম (বিআইজেএফ)। সেখানে হাতে কলমে এআই প্রশিক্ষণ নেন সংগঠনের নিবন্ধিত সাংবাদিক সদস্যরা। ‘এআই ইন জার্নালিজম: ইমপ্যাক্ট, চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড’ শীর্ষক কর্মশালাটি পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সাইফুল আলম চৌধুরী।
দিনকে দিন বিশ্বের শীর্ষ সংবাদমাধ্যমগুলোর নিউজ রুমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠছে এআই। বাংলাদেশের সাংবাদিকেরা এখনই প্রস্তুত না হলে, তাদের পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে উল্লেখ করে সাইফুল আলম চৌধুরী বলেন, ‘এআই কোনো জাদুর চেরাগ নয়। একে যত ভালোভাবে ব্যবহার করবেন, তত ভালো ফল দেবে। সব কাজের জন্য এক টুল নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক টুল বেছে নিতে হবে।’
কর্মশালায় এআইয়ের ব্যবহারিক দিক তুলে ধরেন ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের ডিজিটাল গ্রোথ এডিটর আজাদ বেগ। পিনপয়েন্ট এআই ও নোটবুক এলএম ব্যবহার করে কীভাবে দ্রুত তথ্য বিশ্লেষণ ও মানসম্পন্ন প্রতিবেদন তৈরি করা যায়, তা হাতে-কলমে দেখান তিনি। সতর্ক করে তিনি বলেন, ‘এআই সহকারী, প্রতিস্থাপক নয়। এআই ভুল বা পুরোনো তথ্য দেখাতে পারে। তাই সাংবাদিককে অবশ্যই ফ্যাক্ট-চেকিং করতে হবে।’
কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন বিআইজেএফ সভাপতি হিটলার এ. হালিম। স্বাগত বক্তব্যে সহ-সভাপতি ভূঁইয়া ইনাম লেনিন বলেন, ‘আগে ফটোশপ এসেছিল, এখন এআই। প্রযুক্তি বদলেছে, আমাদেরও বদলাতে হবে।’ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাব্বিন হাসান জানান, ভবিষ্যতেও এ ধরনের আরও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।
কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীদের হাতে সনদ তুলে দেন সাইফুল আলম চৌধুরী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিআইজেএফ নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং বিসিএস মহাসচিব মো. মনিরুল ইসলাম। কর্মশালা আয়োজনে সহযোগিতা করেছে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল গিগাবাইট বাংলাদেশ।
শাহজালাল/আরএমডি