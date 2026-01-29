মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন চট্টগ্রামের পূর্ণাঙ্গ কমিটি

মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন চট্টগ্রামের পূর্ণাঙ্গ কমিটি
চট্টগ্রামে কর্মরত মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিকদের সংগঠন মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন চট্টগ্রামের পূর্ণাঙ্গ নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন আজকের পত্রিকার প্রতিনিধি আবদুল কাইয়ুম এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন বার্তা২৪ এর প্রতিনিধি সীরাত মঞ্জুর। এছাড়া প্রতিদিনের বাংলাদেশের প্রতিনিধি আশিক আরেফিন সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেলে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ফখরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আকতারুজ্জামানের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নবগঠিত কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে রয়েছেন কালের কণ্ঠের প্রতিনিধি আরাফাত বিন হাসান। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন সময় নিউজের প্রতিনিধি জুনায়েদ হাসান। সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন দৈনিক আমার দেশের প্রতিনিধি ফাহাদ ইবনে মাহমুদ ফাহিম।
কমিটির অন্য দায়িত্বপ্রাপ্তরা হলেন—প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ব্যানার নিউজ (যুক্তরাষ্ট্র) এর প্রতিনিধি মিনহাজ উদ্দিন ঝন্টু, প্রশিক্ষণ সম্পাদক দৈনিক নয়াদিগন্তের প্রতিনিধি মোবারক হোসেন খান, অর্থ সম্পাদক বিডি২৪লাইভের প্রতিনিধি ইশতিয়াক ফাতিন, দপ্তর সম্পাদক দৈনিক মানবজমিনের প্রতিনিধি মুহাম্মদ রিয়াদ হোসেন এবং ক্রীড়া সম্পাদক রাজধানী টিভির প্রতিনিধি এম আর মিলন।
এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন একুশে পত্রিকার প্রতিনিধি মিজানুর রহমান এবং নারী বিষয়ক সম্পাদক হয়েছেন ২৪টিভির প্রতিনিধি নুর আফরিন।
নির্বাহী সদস্য হিসেবে রয়েছেন দৈনিক তৃতীয় মাত্রার প্রতিনিধি রানা সাত্ত্বার, সিএইচডি নিউজের প্রতিনিধি জিনাদ নুসাইবা (রুহি), নিউজডে২৪ এর প্রতিনিধি সাফায়েত মোরশেদ এবং দক্ষিণ পূর্বের প্রতিনিধি পারভেজ রেজা।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিকদের পেশাগত অধিকার রক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে এই পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে।
