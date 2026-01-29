জামায়াত নেতা হত্যার প্রতিবাদে বেরোবি শিবিরের বিক্ষোভ
শেরপুরে বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের সংঘর্ষে শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা রেজাউল করিম নিহত হওয়ার ঘটনায় রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) শাখা ছাত্র শিবির বিক্ষোভ মিছিল করেছেন।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে পার্কের মোড়, আবু সাঈদ চত্বর ও ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা প্রদক্ষিণ করে প্রধান ফটকে এসে শেষ হয়।
বেরোবি শিবিরের সাবেক সভাপতি মো. সোহেল রানা বলেন, বিএনপি কর্মীরা জামায়াতের ওপর হামলা চালিয়েছে। এই হামলায় আমাদের একজন ভাই নিহত হয়েছেন। ৫ আগস্টের পর আমরা এমন রাজনীতি চাইনি। তারেক রহমান দেশে এসে বলেছিলেন, ‘আই হ্যাভ এ প্ল্যান।’ কিন্তু সেই প্ল্যান কি মানুষ খুন করার প্ল্যান? ৫ আগস্টের পর কোনো মানুষ খুনের রাজনীতি চলবে না, কোনো চাঁদাবাজির রাজনীতি চলবে না।
তিনি আরও বলেন, আমরা তারেক রহমানকে বলতে চাই নিজের দলকে নিয়ন্ত্রণ করুন। যদি নিজের দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন, তাহলে দেশ থেকে হাত গুটিয়ে লন্ডনে চলে যান। এ ধরনের রাজনীতি চলতে থাকলে জনগণ দাঁতভাঙা জবাব দেবে।
বিশ্ববিদ্যালয় শাখা শিবির সেক্রেটারি রাকিব মুরাদ বলেন, আমরা দেখেছি খুনি হাসিনা এ বাংলাদেশে গুম খুনের রাজনীতি শুরু করেছিলেন। তারা বলেছিল দেশ কেউ কানাডা সিঙ্গাপুর বানাবে কিন্তু হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করেছে। পরবর্তীতে আমরা তাদের করুণ পরিণতি দেখেছি, ৫ আগস্ট পরবর্তী আমরা ভেবেছিলাম বাংলাদেশে যারা রাজনীতি করে তারা এই থেকে শিক্ষা নিবে।
