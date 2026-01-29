  2. প্রবাস

লন্ডনে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা

প্রকাশিত: ১১:০৪ এএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
লন্ডনে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা/ছবি- সংগৃহীত

সিলেটের ঐতিহ্যবাহী দ্য এইডেড হাই স্কুল ইউকে কমিউনিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেলের একটি রেস্টুরেন্টে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কমিউনিটি নেতা মাহমুদ হাসান এমবিইর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মারুফ হাসান ও জুয়েল চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের সাবেক শিক্ষক ও যুক্তরাজ্যপ্রবাসী ফজলুর রহমান।

এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. আনসার আহমেদ উল্লাহ, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেইন, পারভেজ কুরেশি বিইএম, বিবিসিসিআইর প্রেসিডেন্ট রফিক হায়দার, আলিমুজ্জামান, সাংবাদিক মুহিব উদ্দিন চৌধুরী, এম বদরুজ্জামান, আব্দুল করিম, মুমিতুর রেজা চৌধুরী, মহসিন রেজা, শাহীন মোস্তফা, সাবুল জামান, মাফিজুর রব, সাংবাদিক আহাদ চৌধুরী বাবু, এহতেশাম উদ্দিন বুলবুলসহ সাবেক শিক্ষার্থীরা।

কমিউনিটির উন্নয়ন, সমাজসেবা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা ক্রেস্ট দেওয়া হয় মকবুল আহমেদ, মাহমুদ হাসান এমবিই, ড. আনসার আহমেদ উল্লাহ, রফিক হায়দার, শাহীন মোস্তফা, এহতেশাম উদ্দিন বুলবুল, পারভেজ কুরেশি, আহ্বাব হুসেইন, ফেরদৌস আহমেদ, আহাদ চৌধুরী বাবু ও সাবুল জামানকে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে চৌধুরী মাজদুস সুবহান রন্টি দি এইডেড হাই স্কুলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরেন। এরপর সাবেক শিক্ষার্থীরা তাদের স্কুলজীবনের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান এবং আগামী সামারে আরও বড় পরিসরে পুনর্মিলনী আয়োজনের আহ্বান জানান। একই সঙ্গে ২০২৮ সালে স্কুলের শতবর্ষ উপলক্ষে একটি বড় পরিসরের আয়োজনের আশাও প্রকাশ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফজলুর রহমান বলেন, আমি নিজেও এই স্কুলের একজন সাবেক শিক্ষার্থী। দীর্ঘদিন পর সবাইকে একসঙ্গে পেয়ে আনন্দিত।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে নির্মাণ স্কুল লেজেন্ডস ট্রফি ইউকে ২০২৫ টুর্নামেন্টে রানারআপ হওয়া দলের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি অতিথিদের মাঝে স্মারক উপহার বিতরণ করা হয়।

মামুনুর রহমানের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয় এবং রাতের খাবার পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। শেষে আয়োজকরা শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

