মাংস নয়, আজ রোস্ট হবে চিংড়িতেই

মাংস নয়, আজ রোস্ট হবে চিংড়িতেই
মাংসের রোস্টে একঘেয়েমি লাগছে? আজ একটু ভিন্ন পথে হাঁটুন। রোস্ট মানেই যে মুরগি, গরু বা খাসির মাংস এই ধারণা ভেঙে দিতেই হাজির চিংড়ির রোস্ট। ঝরঝরে চিংড়ি, মসলার ঘন ঝোল আর হালকা ঝাঁঝে তৈরি এই রোস্ট স্বাদে যেমন আলাদা, তেমনি বানাতেও সহজ। অতিথি আপ্যায়ন হোক কিংবা পরিবারের জন্য বিশেষ কিছু মাংস ছাড়াও যে রোস্ট হতে পারে, চিংড়ির এই পদই তার প্রমাণ। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- বড় গলদা চিংড়ি ৬টি
- পেঁয়াজ বাটা আধ কাপ
- আদা বাটা ১ চা চামচ
- রসুন বাটা ২ চা চামচ
- কাঁচামরিচ বাটা ২ চা চামচ
- নারকেল বাটা ৩ টেবিল চামচ
- পানি ঝরানো টক দই আধ কাপ
- গোলমরিচের গুঁড়ো ১ চা চামচ
- গোটা গরমমশলা ৫ গ্রাম
- বেরেস্তা ১ কাপ
- সাদা তেল ও ঘি পরিমাণ মতো
- লবণ স্বাদমতো
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমেই একটি বড় পাত্রে চিংড়িগুলো দিয়ে তাতে দই, পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, নারকেল বাটা, কাঁচামরিচ বাটা, গোলমরিচগুঁড়ো আর স্বাদমতো লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিন। এবার মেরিনেটের জন্য ১৫ মিনিট রেখে দিন।
অন্যদিকে একটি কড়াইতে তেল আর ঘি মিশিয়ে গরম করে তাতে গোটা গরমমশলা ফোড়ন দিন। এরপর মেরিনেট করা চিংড়িগুলো মসলা থেকে তুলে হালকা ভেজে নিন। ভাজা হয়ে গেলে বাকি মশলাটি দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। ভালোভাবে কষানো হলে তার ওপর ঘি আর বেরেস্তা ছড়িয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এরপর গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে ঢেকে রেখে ৫ মিনিট জন্য। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো লোভনীয় স্বাদের গলদা চিংড়ির রোস্ট।
