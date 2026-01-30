ক্র্যাব সদস্যদের ওপর হামলা: আসামি গ্রেফতারে ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটাম
নরসিংদীর ড্রিম হলিডে পার্কের সামনে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত সব আসামিদের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারের আলটিমেটাম দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (ক্র্যাব)। একইসঙ্গে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে এজাহারভুক্ত আসামিদের ছবি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) চত্বরে ক্র্যাবের আয়োজনে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে এসব দাবি জানানো হয়।
ক্র্যাব সভাপতি মির্জা মেহেদী তমাল বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আসামিদের গ্রেফতার না করা হলে নরসিংদী জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) ও মাধবদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) অপসারণের দাবিতে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। পাশাপাশি এ ঘটনায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও আইজিপি বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।
মানববন্ধনে জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে), ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ), ল’ রিপোর্টার্স ফোরাম, বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরাম (বিএসআরএফ), ডিফেন্স জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (ডিজাব), রিপোর্টার্স এগেইনস্ট করাপশন (র্যাক), পলিটিক্যাল রিপোর্টার্স ফোরামসহ বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতারা সংহতি প্রকাশ করেন।
ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শহীদুল ইসলাম বলেন, নরসিংদীর ড্রিম হলিডে পার্কে ক্র্যাবের পিকনিকের বাসে চাঁদার দাবিতে হামলার ঘটনায় সাংবাদিক সমাজ ফুঁসে উঠেছে। ঘটনার পর স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বা আইজিপির পক্ষ থেকে কোনো যোগাযোগ বা আহতদের খোঁজ না নেওয়াকে দুঃখজনক বলে উল্লেখ করেন তিনি। হামলাকারীরা চিহ্নিত চাঁদাবাজ দাবি করে তাদের সঙ্গে পুলিশের যোগসাজশ থাকার অভিযোগও করেন তিনি। দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়ায় নরসিংদীর এসপি ও সংশ্লিষ্ট থানার ওসির অপসারণ দাবি করেন ডিইউজে সভাপতি।
ডিইউজে সাধারণ সম্পাদক খোরশেদ আলম বলেন, ক্রাইম রিপোর্টাররা আক্রান্ত হলে দেশের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ চিত্র স্পষ্ট হয়। তিনি অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানান।
ডিআরইউ সভাপতি আবু সালেহ আকন বলেন, এ ঘটনা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। অবিলম্বে আসামি গ্রেফতার না হলে ঢাকাকে অচল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। সরকারের সংশ্লিষ্টদের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।
প্রতিবাদ সমাবেশে ক্র্যাব সাধারণ সম্পাদক এম এম বাদশাহ বলেন, সিসিটিভি ও ভিডিও ফুটেজে শনাক্ত আসামিদের এখনও গ্রেফতার না করা প্রশাসনিক গাফিলতির পরিচয়। পুলিশ দেরিতে অভিযান চালিয়ে আসামিদের পালানোর সুযোগ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।
মানববন্ধনে ক্র্যাবের সাবেক সভাপতি খায়রুজ্জামান কামাল, মধুসূদন মন্ডল, সাবেক সহসভাপতি শাহীন আব্দুল বারী প্রমুখ বক্তব্য দেন।
এছাড়াও বিএসআরএফ, ডিজাব, র্যাক, পিআরএফসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
গত ২৬ জানুয়ারি নরসিংদীর ড্রিম হলিডে পার্কের সামনে বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের পিকনিকের বাসে চাঁদার দাবিতে হামলা চালায় স্থানীয় সন্ত্রাসীরা। এতে অন্তত ১০ জন ক্র্যাব সদস্য আহত হন, যাদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর। আহতরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও নরসিংদী সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে বর্তমানে নিজ নিজ বাসায় চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় মাধবদী থানায় একটি মামলা হয়েছে।
