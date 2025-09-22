জাতীয় উন্নয়নে কাজ করতে চান রংপুর পলিটেকনিক প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা

জাতীয় উন্নয়নে কাজ করতে চান রংপুর পলিটেকনিক প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা
রাজধানীর রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেলে অনুষ্ঠিত হলো রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন রংপুর পলিটেকনিক প্রাক্তন শিক্ষার্থী পরিষদ (আরপিআইএএ)-এর কার্যনির্বাহী কমিটির সভা। এ আয়োজনের শিরোনাম ছিল ‘আরপিআইএএ গোলটেবিল’।
এর মূলমন্ত্র ছিল ‘এ সভায় সবার কণ্ঠ সমানভাবে মূল্যবান।’
সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মো. তৌহিদূর রহমান। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘আরপিআইএএ শুধু প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা নয় বরং এটি একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম। এখান থেকে আমরা পেশাগত উৎকর্ষতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জাতীয় উন্নয়নে বড় অবদান রাখতে পারি। সবার মতামতকে সমান গুরুত্ব দিয়েই আমাদের এগোতে হবে।’
আলোচনায় সংগঠনকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করার নানা পরিকল্পনা উঠে আসে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল শিক্ষার্থীদের জন্য পরামর্শদাতা কর্মসূচি চালু, বৃত্তি তহবিল গঠন, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করা।
কার্যনির্বাহী কমিটির নেতারা অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তারা রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ঐতিহ্য ও গৌরবকে ধারণ করে সংগঠনকে জাতীয় উন্নয়নের সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
সভাটি শেষ হয় ঐক্য, সহযোগিতা এবং সবার সমান অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে।
