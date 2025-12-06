বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সফল ব্যক্তি হলেন পান্না আক্তার
জাহেদী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত মুসা মিয়া বুদ্ধি বিকাশ বিদ্যালয়ের কৃতী শিক্ষার্থী পান্না আক্তার বিদ্যালয়ের জন্য বিশেষ সম্মান বয়ে এনেছেন। ৩৪তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং ২৭তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে তিনি ‘বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সফল ব্যক্তি’ ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত হয়েছেন।
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও সম্মাননা অনুষ্ঠানে পান্না আক্তারকে বিশেষ এ সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ পান্না আক্তারের হাতে ক্রেস্ট, সনদপত্র এবং ১০ হাজার টাকার অর্থ পুরস্কার তুলে দেন।
শনিবার জাহেদী ফাউন্ডেশন থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
