ইনার হুইল ক্লাবের উদ্যোগে স্কুলের নিরাপত্তা বেষ্টনী
আর্তমানবতার সেবা এবং পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপনে নিবেদিত বৃহত্তম আন্তর্জাতিক মহিলা সংস্থা হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল ইনার হুইলের (আইআইডব্লিউ) অবদান বিশ্বনন্দিত। ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিপন্ন ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে নিরলস কাজ করে চলেছে সংস্থাটি। বর্তমানে আইআইডব্লিউয়ের ১ লাখেরও বেশি সদস্য বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশে মানবিক সেবায় নিয়োজিত।
তারই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি ঢাকার পূর্বাচল এলাকায় প্রধান সড়ক সংলগ্ন ইউসুফগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুর্ঘটনা এড়াতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ করা হয়েছে। ইনার হুইল ক্লাব অব ঢাকা সানরাইজ ডিস্ট্রিক্ট ৩২৮-এর যৌথ উদ্যোগে মানবিক উদ্যোগটি নেওয়া হয়। স্কুলের শিশুদের নিরাপত্তার জন্য এ উদ্যোগের পাশাপাশি বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইনার হুইল ক্লাব অব ঢাকা সানরাইজ ডিস্ট্রিক্ট ৩২৮-এর ডিস্ট্রিক্ট চেয়ারম্যান জেসরিনা হায়দার, সেক্রেটারি সারা মাহমুদা বিশাখা, সানরাইজের প্রেসিডেন্ট সালমা পারভিন, ফরমার প্রেসিডেন্ট তাহমিনা চৌধুরী ও সদস্যরা। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইনার হুইল ক্লাবের ২১ জন প্রসিডেন্ট এবং ইউসুফগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা।
কার্যক্রম প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, ‘আমরা ইনার হুইল ক্লাব অব ঢাকা সানরাইজ ডিস্ট্রিক্ট ৩২৮-এর উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এ বাউন্ডারি দেওয়ার ফলে স্কুলের বাচ্চাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।’
ইনার হুইল ক্লাব অব ঢাকা সানরাইজ ডিস্ট্রিক্ট ৩২৮-এর সদস্যরা বলেন, ‘আমরা স্কুলের বাচ্চাদের নিরাপত্তার জন্য এ উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা আশা করি, এ বাউন্ডারি দেওয়ার ফলে স্কুলের বাচ্চারা নিরাপদে পড়াশোনা করতে পারবে।’
