  2. বিবিধ

শেফস টেবিল কোর্টসাইডে বিজয় দিবস উদযাপন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫৪ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবস উদযাপন করেছে শেফস টেবিল কোর্টসাইড, ছবি: বিজ্ঞপ্তি

নাচ, গান, ম্যাজিক শো ও আনন্দে ভরপুর নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবস উদযাপন করেছে শেফস টেবিল কোর্টসাইড।

রাজধানীর মাদানী অ্যাভিনিউয়ে অবস্থিত ফুড হাবটিতে সুস্বাদু খাবার পরিবেশনের পাশাপাশি বিজয় দিবসের এ আয়োজন উপভোগ করেন আগত অতিথিরা।

শেফস টেবিল কোর্টসাইডের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সুস্বাদু খাবার পরিবেশনই শুধু নয়, একই সঙ্গে মুহূর্তকে সুন্দর ও স্মরণীয় করে তুলতে শেফস টেবিল কোর্টসাইড বরাবরই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর তার প্রতিফলনই দেখা গেল বিজয় দিবসের আয়োজনে। উৎসবের মাস ডিসেম্বর জুড়ে ঢাকাবাসীর জন্য প্রতি সপ্তাহেই কোর্টসাইডে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আয়োজন।

এছাড়া বড়দিন ঘিরে কোর্টসাইড সাজবে বর্ণাঢ্য সাজে। ২৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে জমকালো এ আয়োজন চলবে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এ সময় শেফস টেবিল কোর্টসাইড সাজানো হবে রঙিন সব ডেকোরেশন ও চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জায়। সেই সঙ্গে থাকবে গান, লাইভ পারফরম্যান্সসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আয়োজন।

এমএমএআর/এমএস

