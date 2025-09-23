শিশু ও তরুণদের জন্য ছুটি রিসোর্ট পূর্বাচলে চতুর্থ আর্ট কার্নিভাল
বাংলাদেশের অন্যতম অগ্রণী রিসোর্ট ব্র্যান্ড ছুটি রিসোর্ট এর আয়োজনে রাজধানীর অদূরে পূর্বাচল সেন্টারে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো চতুর্থ আর্ট কার্নিভাল। দুই দিনব্যাপী এই শিল্প উৎসব শিশু, তরুণ ও প্রখ্যাত শিল্পীদের এক অনন্য সৃজনশীল পরিবেশে যুক্ত করেছে।
এবারের কার্নিভালে অংশ নেন ১৬ জন খ্যাতিমান শিল্পী ড. মোহাম্মদ শামীম রেজা, রুমানা রোব্বানি, এম. মুনতাকিম শাওন, মো. মোস্তাফিজুর রহমান মৃদুল, সৈয়দ মোহাম্মদ জাকির, গোলাম ফারুক সরকার, কামরুন নাহার, ফাহমিদা খাতুন, সুমনা আক্তার, অনিন্দিতা দত্ত, নেলয় আই.এইচ., সুমনা হক, রাজ্জাক প্রধন লিটন, মো. হারুন আর রশিদ টুটুল, সালিনা ফেরদৌস এবং খন্দকার নাসির আহম্মেদ।
দুই দিনে শিল্পীরা তৈরি করেন ৬০ টিরও বেশি অসাধারণ চিত্রকর্ম—অ্যাক্রিলিক অন ক্যানভাস ও জলরঙের মাধ্যমের কাজ যেখানে ফুটে ওঠে বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঐতিহ্য, নগরজীবন ও সমকালীন বাস্তবতা। এসব শিল্পকর্ম রিসোর্টের স্থায়ী সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত হবে।
কার্নিভালের আরেকটি আকর্ষণ ছিল ফারহিন খান জয়িতার সুরেলা সংগীত পরিবেশনা, যা রঙ ও সুরের মেলবন্ধন ঘটায়।
ছুটি রিসোর্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা আলমগীর ফেরদৌস বলেন: “ট্যুরিজম শুধু বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়; এটি দেশের শিল্প ও সংস্কৃতিকেও তুলে ধরতে হবে। ছুটিতে প্রতি সপ্তাহে বিপুল সংখ্যক শিশু ও তরুণ তাদের পরিবারসহ আসেন। আমরা চাই তারা শিল্পকলা সম্পর্কে জানুক ও অনুপ্রাণিত হোক। এজন্য আমরা একটি স্থায়ী আর্ট গ্যালারি নির্মাণ করছি।”
শিল্পীরা সরাসরি শিশু ও তরুণ দর্শকদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের শিল্পচর্চায় উৎসাহিত করেন। বিশেষ করে লাইভ পেইন্টিং সেশন শিশুদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা জাগায়।
খ্যাতিমান শিল্পী রজ্জাক প্রধন লিটন বলেন: “শিশুরা যখন শিল্পীদের সামনে সরাসরি ছবি আঁকতে দেখে, তখন তাদের মনে কৌতূহল জাগে এবং সৃজনশীলতার প্রতি টান জন্ম নেয়। এ ধরনের আয়োজন আমাদের শিল্প-সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।”
চতুর্থ আসরের মধ্য দিয়ে ছুটি আর্ট কার্নিভাল এখন এমন এক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে পর্যটন, কমিউনিটি ও সৃজনশীলতা মিলেমিশে যায়। ভবিষ্যতে রিসোর্টের অন্যান্য শাখাতেও এ আয়োজন চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।
