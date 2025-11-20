শুরু হলো ‘ইনোভেশন স্পার্ক ১.০’
বাংলাদেশ ইয়াং সায়েনটিস্টস অ্যান্ড ইনোভেটরস্ সোসাইটির (বাইসিস) উদ্যোগে গত ১৯ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হল ‘ইনোভেশন স্পার্ক ১.০’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও ম্যাথ অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান কর্মশালা, বুট ক্যাম্পসহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে ‘ইনোভেশন স্পার্ক ১.০’।
রাজধানীর সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে সারাদেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। এতে ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ স্টেম ইনভেনশন ইনোভেশন ২০২৬-এর আন্তর্জাতিক পর্বের জন্য নির্বাচিত প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। বিজয়ী প্রতিযোগীরা বাইসিসের তত্ত্বাবধানে ২০২৬ সালের ২৮ জানুয়ারি থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন।
আগামী ২০ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিতব্য ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথমেটিক্যাল জিনিয়াস অলিম্পিয়াড (ইমগো) ২০২৫-এর ন্যাশনাল রাউন্ডের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয় এই অনুষ্ঠানে। এ সময় ইমগোর আন্তর্জাতিক আয়োজক প্রতিষ্ঠান ইজিলিশ ইন্টারন্যাশনাল, সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাইসিস এর আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইউসুফ মাহবুবুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইজিলিশ ইন্টারন্যাশনাল, সিঙ্গাপুরের পরিচালক সোলাইমার্ন লেখেম, কো-অর্ডিনেটর থিওয়ারা চিতজুই ও টেকনোলজি মিডিয়া গিল্ড বাংলাদেশের সভাপতি মোহাম্মদ কাওছার উদ্দীন। বাইস প্রেসিডেন্ট মোসাদ্দেক হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাপন-এর সিইও ডা. রিফাত মাহবুব ও নাবাটেক ওয়ার্ল্ডের প্রতিষ্ঠাতা নাদিমুল হক জুলাস।
আরএমডি