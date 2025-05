বিশ্ব পরিমাপ দিবস আজ

আজ ২০ মে, বিশ্ব পরিমাপ দিবস (World Metrology Day)। ওজন ও পরিমাপ বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী এ দিবস পালন করা হয়ে থাকে।

এ বছরের বিশ্ব পরিমাপ দিবসের প্রতিপাদ্য ‘Measurements for all times, for all people’ অর্থাৎ ‘সর্বকালেই পরিমাপ সকলের জন্য’।

এ বছর এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব ওবায়দুর রহমান দিবসটি উপলক্ষে পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন।

এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে আন্তর্জাতিক সংস্থা International Bureau of Weights and Measures (BIPM) এবং International Bureau of Legal Metrology (BIML) এর প্রধানগণ বাণী দিয়েছেন।

বিশ্ব পরিমাপ দিবস উপলক্ষে জাতীয় মান সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে বিএসটিআইর প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে আলোচনা সভাসহ প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বেতারে বিশেষ সাক্ষাতকারভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মোবাইল ফোনে এসএমএস প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, রাজধানীসহ বিভাগীয় ও জেলা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড লাগানো হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে মঙ্গলবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) এর অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শিল্প উপদেষ্টা। শিল্প সচিব ওবায়দুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এফবিসিসিআই'র প্রশাসক হাফিজুর রহমান এবং ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম মাহবুবুল আলম।

