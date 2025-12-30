খালেদা জিয়ার জানাজা: বুধবার মেট্রোরেলের বিশেষ সার্ভিস থাকবে

খালেদা জিয়ার জানাজা: বুধবার মেট্রোরেলের বিশেষ সার্ভিস থাকবে
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জানাজা উপলক্ষে আগামীকাল বুধবার বিশেষ সার্ভিস চালু করবে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। জানাজায় অংশ নেওয়া সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এদিন নিয়মিত সময়সূচির অতিরিক্ত বিশেষ মেট্রোট্রেন চলবে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালক (প্রশাসন) এ কে এম খায়রুল আলমের সই করা এক নোটিশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
নোটিশে বলা হয়, যাত্রীসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ায় জানাজায় অংশগ্রহণের সুবিধার্থে আগামীকাল ৩১ ডিসেম্বর ডিএমটিসিএল নিয়মিত সময়সূচির অতিরিক্ত বিশেষ মেট্রোট্রেন সার্ভিস পরিচালনা করবে।
তবে নোটিশে ঠিক কত মিনিট পর পর মেট্রোরেল চলবে কিংবা কত সংখ্যক অতিরিক্ত ট্রেন পরিচালনা করা হবে, তা স্পষ্ট করা হয়নি।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া আজ মঙ্গলবার ভোরে মারা যান। আগামীকাল বুধবার দুপুর ২টায় মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। জানাজা শেষে মরদেহ দাফন করা হবে জিয়া উদ্যানে তার স্বামী প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে।
ইএইচটি/কেএসআর