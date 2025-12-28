  2. জাতীয়

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে অ্যাটর্নি জেনারেলের বিদায়ী সাক্ষাৎ

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:১৯ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে অ্যাটর্নি জেনারেলের বিদায়ী সাক্ষাৎ
অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ও মো. আসাদুজ্জামান/ছবি: প্রধান উপদেষ্টার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। সম্প্রতি তাদের মধ্যে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।

ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। রাষ্ট্রপতি বরাবর পদত্যাগপত্র দিয়েছেন তিনি। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে এই অব্যাহতিপত্র দেওয়া হয়।

এর আগে গত ৫ নভেম্বর অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান সাংবাদিকদের বলেন, তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-১ আসন থেকে ভোট করবেন।

আরও পড়ুন
পদত্যাগ করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামান
বিএনপির মনোনয়ন পেলেন অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামান

সেদিন নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আমি ভোট করবো। আমি নমিনেশন ওখানে (ঝিনাইদহ-১) চেয়েছি। আমি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে আছি এখনো। আমার অ্যাটর্নি জেনারেল পদ ছেড়ে গিয়ে আমি ভোট করবো। যখন সময় আসবে, তখন করবো।’

এদিকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) সংসদীয় আসনে ধানের শীষ প্রতীকে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বিএনপির দলীয় সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

এর আগে ২৩ ডিসম্বের শৈলকুপা উপজেলা বিএনপির নেতারা ঝিনাইদহ-১ আসনে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামানের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

এমইউ/ইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।