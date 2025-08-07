  2. জাতীয়

ডিএসসিসির ডিপ্রকৌসের আহ্বায়ক কিবরিয়া, সদস্য সচিব ইমরান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০১ এএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া ও মো. ইমরান খান/ছবি সংগৃহীত

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতির (ডিএসসিসি ডিপ্রকৌস) ১১ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এতে করপোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়াকে আহ্বায়ক এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর) মো. ইমরান খানকে সদস্য সচিব করা হয়েছে।

বুধবার (৬ আগস্ট) ডিএসসিসির ডিপ্রকৌসের উপদেষ্টা মো. জহির আহমেদ ও মো. শাহ আলম ভূঁইয়ার সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডিএসসিসির ডিপ্রকৌসের এক সাধারণ সভায় সমিতির সদস্য প্রকৌশলীদের সর্বসম্মতিক্রমে এই কমিটি গঠিত হয়।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, মো. রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সদস্য সচিব মো. সাইফুল ইসলাম, সদস্য (প্রচার ও প্রকাশনা) হরিদাস মল্লিক, সদস্য (অর্থ) মো. ছাব্বির হোসেন, সদস্য (দপ্তর) মো. মামুন, নির্বাহী সদস্য আরিফুল ইসলাম, সৈয়দ শাফায়েত আলী ও মো. আতিকুর রহমান।

