রাজধানীতে পিকআপের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, নিহত ১
রাজধানীর নিউমার্কেট থানার কাঁটাবন চৌরাস্তা মোড়ে পিকআপ-ভ্যান ও ট্রাকের সংঘর্ষে মো. বজলু (৩৭) নামে একজন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত মাসুদ রানাকে (৪২) ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
বুধবার (৬ আগস্ট) রাত ২টা ৩০ মিনিটের দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাদের দুইজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে রাত সাড়ে ৩টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত মাসুদ রানা চিকিৎসাধীন।
নিহত ব্যক্তির ছেলে মো. সালমান বলেন, আমরা জানতে পারি আমার বাবা পিকআপ ভ্যানে ছিল। রাত ২টা ৩০ মিনিটের দিকে কাঁটাবন চৌরাস্তা পিকআপ ভ্যান ও ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সময় আমার বাবা গুরুতর আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক হোসেন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালে রয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
