সংস্কার কমিশন
স্বল্পমেয়াদে ১৬ সুপারিশ বাস্তবায়ন, ৮৫টি বাস্তবায়নাধীন
বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য ১২১ সুপারিশের মধ্যে ১৬টি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৮৫টি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অগ্রগতি জানানো হয়। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সচিবালয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে এ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।
প্রেস সচিব বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা মোট ১১টি সংস্কার কমিশন করেছিলেন। এরই মধ্যে কমিশনগুলো প্রতিবেদন দাখিল করেছে। এ সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশের মধ্যে যেগুলো আশু বাস্তবায়ন করা দরকার সেটার ওপরে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেটার আজকে একটু আপডেট নেওয়া হয়েছে।’
শফিকুল আলম বলেন, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্থার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলোর মধ্যে আইন উপদেষ্টা ১২১টি সুপারিশ আশু বাস্তবায়নযোগ্য চিহ্নিত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠান। আজকে সেটার আপডেট নেওয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে মোট ১৬টি সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৮৫ টি সুপারিশ বাস্তবায়নাধীন। দশটি সুপারিশ আংশিক বাস্তবায়ন হচ্ছে। আর দশটি বাস্তবায়নযোগ্য কি না, সেটা এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে।’
তবে সুপারিশগুলোর বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি শফিকুল আলম।
আরএমএম/এমএএইচ/জিকেএস