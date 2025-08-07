প্রধান উপদেষ্টা
আজ থেকে দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু, প্রধান কাজ নির্বাচন আয়োজন
আজ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়েছে জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, এ অধ্যায়ের প্রধান এবং প্রথম কাজ হচ্ছে নির্বাচন সুন্দরভাবে আয়োজন করা।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সচিবালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সূচনা বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টা এ কথা বলেন। বৈঠক শেষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম প্রধান উপদেষ্টাকে উদ্বৃত্ত করে সাংবাদিকদের এ কথা জানান।
ড. মুহাম্মদ ইউনূস বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি সচিবালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের দ্বিতীয় বৈঠক।
শফিকুল আলম বলেন, বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা সূচনা বক্তব্যে বলেছেন ৫ তারিখে (৫ আগস্ট) অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রথম অধ্যায়ের শেষ হয়েছে। গতকাল (৬ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে নির্বাচন কমিশনকে ফেব্রুয়ারি মাসে রোজার আগে নির্বাচন আয়োজনের জন্য বলা হয়েছে। তিনি (প্রধান উপদেষ্টা) বলেছেন আজ থেকে দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রধান এবং প্রথম কাজ হচ্ছে নির্বাচন সুন্দরভাবে করা।
তিনি বলেন, এছাড়া প্রাইমারি কাজগুলোর মধ্যে আমাদের আরও দুটো কাজ আছে। সংস্কার-সংস্কারের বিষয়ে অধ্যাপক আলী রীয়াজ একটা সংবাদ সম্মেলন করবেন। তিনি আরও হাইলাইট করবেন জুলাই চার্টারে, বিশেষ করে সংবিধানের সংস্কারের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে তাদের কি কি অগ্রগতি আছে সে বিষয়ে জানাবেন।
আর হচ্ছে বিচার। বিচার নিয়ে প্রায়ই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম আপনাদের জানান। সামনে তিনিও আপনাদের নিয়মিত আপডেট দেবেন, বলেন তিনি।
প্রেস সচিব বলেন, বিচারের ক্ষেত্রে বলতে পারি চারটি মামলার বিচার শুরু হয়েছে। ২৭টি অনুসন্ধান পর্যায়ে আছে। ১৬টির চার্জশিট হয়েছে। পুরো বিষয়টি উপদেষ্টা পরিষদ প্রতিনিয়তই আপডেট নিচ্ছেন সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে।
বাণিজ্য ও সংস্কৃতি উপদেষ্টাকে উপদেষ্টা পরিষদের শুভেচ্ছা
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুটি শুভেচ্ছা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় জানিয়ে প্রেস সচিব বলেন, উপদেষ্টা পরিষদ বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। কারণ তিনি সফলভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক নিয়ে যে আলোচনা সেটি সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে, এখন যারা আমাদের প্রতিযোগী তাদের থেকে আমরা মোটামুটি একই বা ভালো অবস্থানে আছি।
তিনি বলেন, একই সঙ্গে উপদেষ্টা পরিষদ সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তাফা সরয়ার ফারুকীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। জুলাইয়ের ৩৬ দিনের যে অনুষ্ঠানমালা, তিনি নিজে থেকে দাঁড়িয়ে থেকে সেটির নেতৃত্ব দিয়েছেন। এটা সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
