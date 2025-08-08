প্রবাসীর গাড়িতে ডাকাতি: সিএমপির অভিযানে ৭ ডাকাত গ্রেফতার

প্রবাসীর গাড়িতে ডাকাতি: সিএমপির অভিযানে ৭ ডাকাত গ্রেফতার
প্রবাসীর মালামাল ডাকাতির ঘটনায় জড়িত সংঘবদ্ধ ডাকাত চক্রের ৭ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে হালিশহর থানা পুলিশ। একইসঙ্গে লুণ্ঠিত স্বর্ণালঙ্কার ও মোবাইলসহ মূল্যবান মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৭ আগষ্ট) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়।
জানা যায়, গত ২১ জুলাই দুবাই ফেরত প্রবাসী মোহাম্মদ সামসু উদ্দিনকে বিমানবন্দর থেকে বাসায় যাওয়ার পথে পরিকল্পিতভাবে মাইক্রোবাসে পথরোধ করে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে প্রায় ২০ লাখ টাকার মালামাল ডাকাতি করা হয়। হালিশহর থানায় দায়ের করা মামলায় তথ্যপ্রযুক্তি ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তীতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন হালিশহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকির হোসেন।
অভিযানে মূল অভিযুক্ত মনির উদ্দিনসহ ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয় এবং ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত মাইক্রোবাস জব্দ করা হয়। গ্রেফতারদের মধ্যে একজন প্রবাসীদের আগমনের তথ্য ফাঁস করতেন বলে জানা গেছে।
রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা ডাকাতির ঘটনা স্বীকার করেছেন এবং তাদের দেওয়া তথ্যে ৫ ভরি ১১ আনা স্বর্ণালঙ্কার ও দুটি দামি স্যামসাং মোবাইল উদ্ধার করা হয়। ডাকাতির অবশিষ্ট মালামাল উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতারদের মধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে অস্ত্র, নারী নির্যাতনসহ একাধিক মামলা রয়েছে।
এএমএ