বালুভর্তি ট্রাক থেকে ভারতীয় কসমেটিকস জব্দ

বালুভর্তি ট্রাক থেকে ভারতীয় কসমেটিকস জব্দ
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বালুবাহী একটি ট্রাক থেকে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় কসমেটিকস জব্দ করেছে কোস্টগার্ড।
শনিবার (৯ আগস্ট) কোস্টগার্ড সদর দপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার সকালে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানাধীন পাগলা বাজার সংলগ্ন এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে কোস্টগার্ড। অভিযানের সময় ওই এলাকায় সন্দেহজনক একটি ট্রাক তল্লাশি করা হয়। এ সময় শুল্ক ফাঁকি দিয়ে নিয়ে আসা প্রায় ৫০ লাখ ৮৩ হাজার ৪ শত ৭২ টাকা মূল্যের ভারতীয় কসমেটিকস এবং ১২ সিএফটি বালুসহ ট্রাক জব্দ করে। এ সময় ওই ট্রাকের চালক ও হেলপারকে আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তি ও জব্দকৃত মালামালের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন বলেও জানানা এই কর্মকর্তা।
