নিউ মার্কেটে সামুরাই-চাপাতি গুদামের সন্ধান পেয়েছে সেনাবাহিনী

নিউ মার্কেটে সামুরাই-চাপাতি গুদামের সন্ধান পেয়েছে সেনাবাহিনী
রাজধানীতে সামুরাই, চাপাতি ও বিভিন্ন ধারালো অস্ত্রের বিক্রয়কেন্দ্র ও গুদামের সন্ধান পেয়েছে সেনাবাহিনী। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ দেশীয় ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।
শনিবার (৯ আগস্ট) নিউ মার্কেটে অভিযান চালিয়ে এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হয় বলে জানিয়েছেন ডেয়ারিং টাইগার্সের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজিম।
তিনি বলেন, সামুরাই, চাপাতি ও বিভিন্ন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কিশোর গ্যাং ও সন্ত্রাসীরা আইনশৃঙ্খলা বহির্ভূত কার্যক্রম করে থাকে। এসব দেশীয় অস্ত্রের বিক্রয়কেন্দ্র ও গুদামের সন্ধান পাওয়া গেছে নিউ মার্কেটে। বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়েছে।
এ বিষয়ে আজ রাতে মোহাম্মদপুর সেনাবাহিনীর সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল ক্যাম্পে প্রেস ব্রিফিংয়ে বিস্তারিত জানানো হবে বলেও জানান সেনাবাহিনীর এ কর্মকর্তা।
টিটি/এমএএইচ/জেআইএম