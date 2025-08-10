  2. জাতীয়

নৌবাহিনীর অভিযান

শুল্ক ফাঁকি দেওয়া ৭ লাখ টাকার অবৈধ সিগারেটসহ আটক ৩

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪০ এএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
শুল্ক ফাঁকি দেওয়া অবৈধ সিগারেটসহ ৩ জনকে আটক করেছে নৌবাহিনী। ভোলা সদরের মহাজনপট্টি, সার্কুলার রোড ও বোরহানউদ্দিন বাজার সংলগ্ন ব্রিজ এলাকায় চালানো অভিযানে তাদের আটক করা হয়। জব্দ করা সিগারেটের আনুমানিক বাজারমূল্য ৭ লাখ ৩১ হাজার ৮০০ টাকা।

শনিবার (৯ আগস্ট) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আইএসপিআর জানায়, অভিযানে কল্যাণী ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে বাজারজাত করা শামস এন্টারপ্রাইজ কোম্পানির শুল্ক ফাঁকি দেওয়া জাল/নকল ব্যান্ডরোল সম্বলিত ব্ল্যাক কিং ১১ হাজার ৩২০ শলাকা, ওসাকা ৮ হাজার ৮৮০ শলাকা, টি-২০ ব্রান্ডের ৪,৪৬০ শলাকা এবং ৫০/৫০ ব্র‍্যান্ডের ১ লাখ ৩৯ হাজার ৬১০ শলাকা সিগারেট জব্দ করা হয়।

এছাড়াও অবৈধ সিগারেট মজুত এবং বাজারজাতকরণের দায়ে ৩ জনকে আটক করা হয়। বোরহানউদ্দিনে জব্দ করা সিগারেটসহ আটকদের সংশ্লিষ্ট থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

