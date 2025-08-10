  2. জাতীয়

বারিধারা পার্কে পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন পাঠাগার উদ্বোধন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১০ এএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
বারিধারা পার্কে নবনির্মিত পাঠাগার উদ্বোধন করা হয়েছে

পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ‘পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন পাঠাগার’ উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ এটি উদ্বোধন করেন।

শনিবার (৯ আগস্ট) সন্ধ্যায় বারিধারা পার্কে নবনির্মিত এ পাঠাগার উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন অধ্যাপক ড. সলিমুল্লাহ খান।

অনুষ্ঠানে ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেন, পর্যায়ক্রমে ঢাকার পার্ক ও উন্মুক্ত স্থানে ৫০টি বুক ক্যাফে স্থাপন করা হবে, যা কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণে পরিচালিত হবে। এসব পাঠাগার ও পাবলিক স্পেস ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে।

লেখক ও বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক ড. সলিমুল্লাহ খান বলেন, আমাদের ইতিহাসপাঠ এতদিন ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করা হয়েছে, সচেতনভাবে ১৯৪৭ সালকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। একপাক্ষিক ইতিহাস বর্ণনার এই সংকীর্ণতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পল্লিকবির পুত্র খুরশীদ আনোয়ার জসীম। এছাড়াও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা ও বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরামের সভাপতি ড. জহিরুল ইসলাম কচি।

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে এবং বারিধারা সোসাইটির সার্বিক সহযোগিতায় নির্মিত এ পাঠাগার স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য সাহিত্যচর্চা, পাঠাভ্যাস, গবেষণা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

