ফটিকছড়িতে মনসুর হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

ফটিকছড়িতে মনসুর হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে আবুল মনসুর বৈদ্য হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামি মো. মুছাকে (৪২) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার (৯ আগস্ট) রাতে উপজেলার বিবিরহাট এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
ফটিকছড়ি পুলিশের তথ্যমতে, মরদেহ উদ্ধারের পর থেকেই আসামিদের ধরতে অভিযান চলছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় মুছাকে বিবিরহাট থেকে ধরা হয়। প্রাথমিক তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদে মুসা হত্যায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।
জানা গেছে, নিহত মনসুর ও গ্রেফতার মুছার বাড়ি ভুজপুর থানার একই ইউনিয়নে। দীর্ঘদিনের পরিচয়ের পাশাপাশি অতীতে মো. মুছা ও তার পরিবার মনসুরের কাছ থেকে চিকিৎসা নিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত বিরোধের কারণে তাদের মধ্যে শত্রুতা তৈরি হয়। সেই বিরোধের জেরে গত ৬ আগস্ট রাত ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে মুছা ও তার এক সহযোগী ফটিকছড়ি পৌরসভার আশ্রয়ণ প্রকল্পের মনসুরের ঘরে ঢুকে গলা কেটে হত্যা করে পালিয়ে যায়।
গ্রেফতার মুছা হারুয়ালছড়ি ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের আহমদ ছফার ছেলে। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী আয়শা বেগম বাদী হয়ে ৮ আগস্ট রাতে ফটিকছড়ি থানায় মামলা দায়ের করেন।
ফটিকছড়ি থানার ওসি নুর আহমদ জানান, মুছা হত্যার দায় স্বীকার করেছেন। তার অপর সহযোগীকে গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মুছাকে আদালতে পাঠানো হবে।
৮ আগস্ট দুপুরে পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আদর্শ গ্রাম থেকে বৈদ্য মনসুরের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
