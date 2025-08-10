স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে সাংবাদিকদের নিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াবো
আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে সাংবাদিকসহ কাঠগড়ায় দাঁড়াবেন বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
রোববার (১০ আগস্ট) সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির বৈঠক শেষে উপদেষ্টা এ কথা জানান।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির ঘটনায় মানুষ এগিয়ে আসছে না, পুলিশ ভয় পাচ্ছে। কেউ ভোটকেন্দ্রে হামলা করলে নির্বাচন সুষ্ঠু কীভাবে করবেন- এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, না, পুলিশ ভয় পাচ্ছে না। মানুষ এগিয়ে আসছে না। এজন্য আমরা পর্যাপ্ত সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (ভোটকেন্দ্রে) রাখছি।
তিনি বলেন, এছাড়া মোবাইল ফোর্সগুলোর মোবিলিটি বেড়ে গেছে। আগে যে জায়গায় পৌঁছতে পারতো না, এখন সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারবে। এছাড়া বডি ক্যামেরা আমরা কিনে দিচ্ছি। এতে কোন কেন্দ্রে কী ঘটনা ঘটছে সেটা জেলা থেকে দেখা যাবে? সেভাবেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনো অরাজকতার আশঙ্কা করছেন কি না- এ বিষয়ে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, নির্বাচন নিয়ে কোনো অরাজকতা হবে না। নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার জন্য শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মূল নয়। এটার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেন যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন তারা। তারা নির্বাচনটা কীভাবে চাচ্ছেন- এটা একটা বড় বিষয়। এছাড়া নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, এরপর হলাম আমরা। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো জনগণ কীভাবে নিচ্ছে এটা। কারণ জনগণকে তো ভোটকেন্দ্রে যেতে হবে। ভোট তো তার।
আরও পড়ুন
নির্বাচন কতটা সুষ্ঠু হচ্ছে, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা হিসেবে দায়টা কিন্তু আপনার ওপর আসবে- এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, দায়টা আসবে না। নির্বাচনটা ভালো হলে মানুষ আমার প্রশংসা করবে। কিন্তু, আমাকে কেন দায়ী করবে। আমি এমন একটা নির্বাচন করতে চাচ্ছি, যাতে আপনারা প্রশংসা করেন। দেখা হলে যাতে বলেন, ভাই কেমন আছেন। আপনারা মুখ ঘুরিয়ে না নেন, এটাই আমি চাচ্ছি। নির্বাচন সুষ্ঠ না হলে আপনাদেরসহ (সাংবাদিক) একসঙ্গে কাঠগড়ায় দাঁড়াবো।
আগামী নির্বাচন সামনে রেখে বর্তমানে দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হচ্ছে। আপনি সেটা মনে করেন কি না- জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, না, না। এটা নির্বাচনের জন্য নয়। নির্বাচন যাতে ভালো হয়, এজন্য সবাই চেষ্টা করবো।
প্রিসাইডিং অফিসারের নিরাপত্তায় থাকবে সশস্ত্র আনসার
নির্বাচন সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সদস্যদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচনের সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেন আনসার সদস্যরা। এবার আমরা প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গেও হাতিয়ারসহ একজন আনসার দেবো। অনেক সময় প্রিসাইডিং অফিসারকে আক্রমণ করতে যায়। এজন্য হাতিয়ারসহ তার জন্য একজন গার্ডের ব্যবস্থা আমরা করছি। তাকেও যাতে কেউ কোনো রকম কিছু না করতে পারে।
তিনি বলেন, অন্য সময়ে ভোটে একটি কেন্দ্রে চারজন নারী আনসার সদস্য, ছয়জন পুরুষ আনসার সদস্য দেওয়া হয়, যাদের কাছে হাতিয়ার থাকে না। এছাড়া হাতিয়ারসহ আনসার দেওয়া হয় দুজন। এবার আমরা দুজনের জায়গায় তিনজন হাতিয়ারসহ আনসার দিচ্ছি।
এছাড়া পুলিশ, র্যাব, সেনাবাহিনী আলাদাভাবে তাদের জনবল দেবে বলেও জানান জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
আরএমএম/কেএসআর/এমএস