যাত্রী কল্যাণ সমিতির বিবৃতি
পরিবহন ধর্মঘটের নামে জাতিকে জিম্মি করার পুরোনো খেলা বন্ধ করুন
পুরোনো কায়দায় জনগণের ভোগান্তি সৃষ্টি করে দাবি আদায়ের জন্য ডাকা ‘পরিবহন ধর্মঘট’ জরুরি ভিত্তিতে বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি।
রোববার (১০ আগস্ট) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে সমিতির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী এই দাবি জানান।
বিবৃতিতে তিনি বলেন, গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিবহন সেক্টরে নেতৃত্বের পরিবর্তন আসলেও তাদের চরিত্রের পরিবর্তন হয়নি। বিগত সরকার পরিবহন মালিক ও শ্রমিক নেতাদের নিয়ে তাদের নিজেদের স্বার্থে সিদ্ধান্ত নিত, যার ফলে ধারাবাহিকভাবে সড়ক দুর্ঘটনা, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য বাড়ছিল।
তিনি অভিযোগ করেন, পরিবহন নেতারা সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ প্রণয়নে ভূমিকা রাখলেও জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দেননি। একইসঙ্গে ২০১১ সাল থেকে সড়কে ২০ বছরের পুরোনো লক্কড়-ঝক্কড় গাড়ি উচ্ছেদের বিষয়ে সরকার বারবার সিদ্ধান্ত নিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। এসব পুরোনো গাড়ি দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ এবং দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে।এছাড়া মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতে ভোগান্তি বাড়াচ্ছে।
মোজাম্মেল হক চৌধুরী ওই বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, গণঅভ্যুত্থানের পর পরিবহন মালিক ও শ্রমিক ফেডারেশনের নতুন নেতারা নিজেদের ক্ষমতা দেখাতে পুরোনো কৌশল অবলম্বন করছেন। তারা সড়ক আইনকে দুর্বল করা এবং পুরোনো গাড়ি উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন।
বিবৃতিতে তিনি নতুন পরিবহন নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, অবিলম্বে এই ধর্মঘট প্রত্যাহার করে আলোচনার টেবিলে বসা হোক। একইসঙ্গে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পুরোনো গাড়ির বদলে উন্নত মানের গণপরিবহন চালু করা, সড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং যাত্রী ও সাধারণ মানুষের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার অনুরোধ জানান তিনি।
এমএমএ/কেএইচকে/জেআইএম