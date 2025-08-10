পটিয়ায় ব্যাংকে চাকরিচ্যুতদের তালা, লেনদেন বন্ধ

পটিয়ায় ব্যাংকে চাকরিচ্যুতদের তালা, লেনদেন বন্ধ
চট্টগ্রামের পটিয়ায় ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরিচ্যুতির প্রতিবাদে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর শাখায় তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে বিক্ষুব্ধরা। এতে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংকের ২২টি শাখা-উপশাখায় ব্যাংকিং লেনদেন বন্ধ হয়ে গেছে।
রোববার (১০ আগস্ট) সকাল থেকে পটিয়ায় অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন বিভিন্ন ব্যাংক থেকে চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।
ভুক্তভোগী পরিবারের অন্য সদস্যরাসহ কিছু সাধারণ মানুষ তাদের কর্মসূচিতে অংশ নেন। অবরোধ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া চাকরিচ্যুতরা অভিযোগ করেন, অন্যায়ভাবে তাদের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। দ্রুত পুনর্বহাল ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে তারা আরও কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন।
এদিনে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত শতাধিক চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারী পটিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। তারা চাকরি ফেরতের দাবিতে সড়কে কয়েক দফা বিক্ষোভ মিছিল করেন। এরপর চাকরিচ্যুতরা পটিয়া থানার মোড়ে অবস্থান নেন।
এসময় পটিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারহানুর রহমান, পটিয়া সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আরিফুর রহমান এবং পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরুজ্জামান আন্দোলনকারীদের অনুরোধ জানান, আন্দোলনে যেনো জনসাধারণের ভোগান্তি না হয়।
পটিয়ার মুন্সেফ বাজার এলাকায় অবস্থিত পূবালী ব্যাংকের পটিয়া শাখা। এই শাখার ব্যবস্থাপক বিপ্লব চক্রবর্তী বলেন, সকালে এসে আমরা ব্যাংকে প্রবেশে বাধার সম্মুখীন হয়েছি। এরপর ব্যাংকে প্রবেশ করতে পারিনি। কোনো ধরণের লেনদেন সম্ভব হচ্ছে না। গ্রাহকরা লেনদেনের জন্য এসে হতাশ হয়ে ফিরে গেছেন।
