বিমানবন্দর রেলস্টেশনে বিদেশি নাগরিকের মোবাইল ছিনতাইয়ের অভিযোগ

বিমানবন্দর রেলস্টেশনে বিদেশি নাগরিকের মোবাইল ছিনতাইয়ের অভিযোগ
রাজধানীর বিমানবন্দর রেলস্টেশনে এক বিদেশি নাগরিকের মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। মোবাইল ছিনতাইয়ের পর ওই ব্যক্তি স্টেশনে বসেই আর্তনাদ করতে থাকেন। এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
পুলিশ বলছে, ভুক্তভোগী ওই বিদেশি নাগরিক পুলিশের দ্বারস্থ হননি। তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে এবং মোবাইলটি উদ্ধারে ছিনতাইকারীকেও আটকের চেষ্টা চলছে।
এ বিষয়ে রোববার (১০ আগস্ট) বিকেলে ঢাকা রেলওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জয়নাল আবেদীন জাগো নিউজকে জানান, ভিডিওটি তিনি দেখেছেন। ঘটনাটি গতকাল শনিবারের হতে পারে। তবে ভুক্তভোগী ব্যক্তি পুলিশের দ্বারস্থ হননি। তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। ওই ব্যক্তি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলে মোবাইলটি খুঁজে পাওয়া সহজ হবে।
ছিনতাইকারী শনাক্তের বিষয়ে তিনি বলেন, বিমানবন্দর স্টেশনের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা চলছে। ফুটেজ দেখে ছিনতাইকারীকে আটক করে মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করা হবে।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়েপড়া ওই ভিডিওতে দেখা যায়, বিদেশি ওই ব্যক্তি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হাঁটু গেড়ে বসে ট্রেনের ছাদে থাকা কিছু মানুষের উদ্দেশে কিছু একটা বলছেন। এ সময় তার আশাপাশে অনেক মানুষ দেখা যায়।
এদিকে ওই ভিডিওতে নেটিজেনরা বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করেছেন। অনেকে মোবাইলটি উদ্ধারে পুলিশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
কেউ কেউ লিখেছেন, বাংলাদেশের সম্মান রক্ষার্থে ওই বিদেশি নাগরিকের মোবাইল উদ্ধার জরুরি। অনেকে আবার লিখেছেন, ছিনতাইকারীর কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে পুলিশ প্রশাসনকে।
টিটি/ইএ/জেআইএম