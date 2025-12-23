বিধিমালা সংশোধন
কোনো কর্মচারীকে প্রয়োজনে উচ্চতর আবাসন সুবিধা দিতে পারবে সরকার
বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো সরকারি কর্মচারীকে সরকার তার প্রাপ্যতার চেয়ে উচ্চতর আবাসন সুবিধা দিতে পারবে।
এজন্য ‘বাংলাদেশ বরাদ্দ বিধিমালা, ১৯৮২’ সংশোধন করা হয়েছে। বিধিমালা সংশোধন করে সোমবার (২২ ডিসেম্বর) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ফান্ডামেন্টাল রুলস-এর রুল ৪৫-এ দেওয়া ক্ষমতা বলে ১৯৮২ সালের বাংলাদেশ লোকেশন রুলস (বাংলাদেশ বরাদ্দ বিধিমালা) সংশোধন করে বিধি-৪ এ উপবিধি-২ যুক্ত করা হয়েছে।
নতুন উপবিধি-২ এ বলা হয়েছে- ‘বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকার প্রয়োজনীয় মনে করলে, কোনো সরকারি কর্মচারীকে তার প্রাপ্যতার চেয়ে উচ্চতর মানের আবাসন সুবিধা দিতে পারে।’
আগে বিধি-৪ এ কোন বেতন গ্রেডের কর্মচারী কোন ধরনের আবাসন সুবিধা পাবেন তা উল্লেখ ছিল। সংশোধিত বিধিমালা অনুযায়ী, আগের বিধি-৪ উপবিধি-১ হিসেবে গণ্য হবে।
আরএমএম/ইএ/জেআইএম